Ewa Bem ponad tydzień temu poinformowała o śmierci męża. "Dziś 17 stycznia 2025 jestem nieszczęśliwa pełnią nieszczęścia. Po brzegi. Mój Ryszard Dindi Sibilski, mój Piękny Mąż i sens mojego życia, choć tak mężnie walczył, musiał przegrać. Dla mnie wygrał, bo pozostawił mi wiarę w miłość od pierwszego wejrzenia do grobowej deski. Do zobaczenia, Dindiku" - napisała na Facebooku artystka. Ryszard Sibilski miał 69 lat. Jego pogrzeb odbył się w poniedziałek 27 stycznia. Dzień później Ewa Bem dodała nowy post.

Ewa Bem dodała post dzień po pogrzebie męża. Poruszające słowa

Na profilu na Facebooku Ewy Bem pojawiła się seria zdjęć z uroczystości pogrzebowych. Do nich wokalistka dodała kilka słów od siebie, pod którymi podpisała się imieniem i nazwiskiem. "27 stycznia odbył się pogrzeb mojego Najdroższego Męża Ryszarda Dindi Sibilskiego. Piękna uroczystość z mnóstwem Gości, w unoszącym nas wszystkich nastroju smutku, ale też miłości i podziwu dla Zmarłego. Dziękuję wszystkim, którzy wspierali nas swoją obecnością" - skierowała kilka słów do żałobników. Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy, w których internauci wyrazili swój żal, przekazali kondolencje, a także przekazali kilka słów dla Ewy Bem. "Sercem jestem razem z tobą. Współczuję, tulę", "Moje kondolencje pani Ewo. Proszę być dumną, że spotkała państwa taka piękna miłość i szacunek do grobowej deski. Pani mąż jest obok i czuwa nad panią", "Pani Ewo, łączę się z panią i państwa rodziną w bólu. Szczere wyrazy współczucia" - piszą.

Edward Miszczak wygłosił przemowę na pogrzebie Ryszarda Sibilskiego

Ryszard Sibilski był producentem, który pracował przy takich programach jak "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i "MasterChef". W uroczystościach pogrzebowych uczestniczyli m.in. Edward Miszczak i Nina Terentiew. Dyrektor programowy Polsatu wygłosił przemowę. - Ryszardzie, Rysiu, kolego, przyjacielu, co tu powiedzieć ci na pożegnanie? Byłeś człowiekiem, który nam rozjaśniał dni. Każde spotkanie z tobą dawało szansę na uśmiech i lepszą ocenę nadchodzących wydarzeń. Sprawiało to twoje nastawienie, byłeś wiecznym optymistą, a nawet człowiekiem o odjazdowym poczuciu humoru. Dawałeś sobie z wszystkim radę, wydawało się, że jesteś nie do pokonania - przemówił. Zobacz: Edward Miszczak wygłosił poruszającą przemowę na pogrzebie męża Ewy Bem.