Małgorzata Socha jest mamą trójki dzieci. W 2013 roku na świecie pojawiła się pierwsza córka aktorki i jej męża Krzysztofa Wiśniewskiego, Zosia. Basia urodziła się w 2017 roku, a w 2018 roku dołączył do nich Stanisław. Aktorka nie ukrywa ich wizerunku i chętnie chwali się tym, jak upływa im razem czas. Nic dziwnego, że postanowiliśmy porozmawiać z gwiazdą "Przyjaciółek" o tym, jaką ma najważniejszą zasadę w wychowywaniu córek i syna.

Małgorzata Socha o dzieciach. Taki mają stosunek do pieniędzy

Socha uważa, że najważniejsza jest miłość. - Zalewanie dzieci miłością i mówienie im codziennie, jak się je kocha. I przytulanie - wyznała naszej reporterce Weronice Zając. Dlaczego? Dowiecie się tego z naszego materiału wideo. W tej samej rozmowie zapytaliśmy także Małgorzatę Sochę o to, czy rozpieszcza dzieci, czy raczej uczy, że należy szanować wartość pieniądza. Jak wiemy, 44-latka jest jedną z najbardziej pożądanych przez reklamodawców znanych osób. Nawiązała współprace z m.in. marką meblową, bierze udział w kampaniach firmy biżuteryjnej.

I to, i to

- odpowiedziała Małgorzata Socha. - Moje dzieci bardzo oszczędzają i to jest bardzo fajne, i każde z nich ma swoją skarbonkę. (...) To oszczędzanie przychodzi im naturalnie, z czego się bardzo cieszę. Ale sama się łapię na tym, że muszę się powstrzymywać przed tym, żeby ich nie rozpieszczać, bo to jest tak naprawdę droga donikąd (...) - wyjaśniła aktorka. - Staram się gdzieś to jakoś wypośrodkować i z nimi rozmawiam - dowiedzieliśmy się. Aktorka stara się ustalać z dziećmi m.in. to, czy czegoś naprawdę potrzebują. Co jeszcze powiedziała w rozmowie z Plotkiem? Tego też dowiecie się z naszego materiału wideo.

Małgorzata Socha rzadko pokazuje męża. Są razem od lat, a ich miłość kwitnie

Małgorzata Socha, choć jest jedną z najpopularniejszych polskich aktorek, a widzowie ją uwielbiają, stara się nie afiszować z mężem w mediach. Od czasu do czasu pokazuje jednak ukochanego i nie ukrywa dumy z jego osiągnięć. Mężczyzna urodził się w 1977 roku (aktorka w 1980). Poznali się na wakacjach w Darłówku, gdy Małgorzata Socha miała 16 lat. Starszy o trzy lata ratownik szybko skradł serce przyszłej aktorki. Zakochani ślub wzięli w 2008 roku. Socha w każdej chwili może liczyć na męża, który mocno angażuje się w wychowywanie dzieci. Więcej o historii ich miłości przeczytacie tutaj: Kim jest mąż Małgorzaty Sochy? Aktorka rzadko pokazuje Krzysztofa Wiśniewskiego. Rodzinne zdjęcia aktorki znajdziesz w naszej galerii na górze strony.