Magda Modra dała się poznać jako celebrytka, która popularność zdobyła przede wszystkim dzięki udziałowi w reality show "Bar". Wraz z ukochanym Markiem Krupskim, aktorem kojarzonym głównie z rolą w "Barwach szczęścia", tworzy zgrany duet. Nie da się ukryć, że para nie zaczęła roku zbyt dobrze. Małżeństwo pełniło funkcję prowadzących podczas noworocznego koncertu prezydenckiego w Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Niestety, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Modra i Krupski niedługo później stanęli przed kolejnym wyzwaniem, mianowicie studniówką starszej córki. Mia mogła liczyć na wsparcie rodziców. Nie można nie wspomnieć o eleganckich kreacjach.

Córka Magdy Modrej i Marka Krupskiego ma za sobą studniówkę. Tak się prezentowała 18-letnia Mia

18-letnia córka Magdy Modrej i Marka Krupskiego ma za sobą studniówkę. Tegoroczna maturzystka postawiła na elegancką kreację. Zdjęcia stylizacji znalazły się na profilu jej mamy w mediach społecznościowych. Mia wybrała srebrną sukienkę z odważnym rozcięciem na nodze. To jednak nie wszystko. Strój został dopełnionym szpilkami i białym futerkiem. Co ciekawe, rodzice również pojawili się na studniówce córki. Magda Modra postawiła na marynarkę, spódniczkę i kozaki. Krupski, z kolei, założył koszulę, marynarkę i jeansy. Chcecie wiedzieć, jak się prezentowali? Zajrzyjcie do galerii.

Studniówka to obecnie gorący temat. Izabela Janachowska jeszcze pamięta swoją. Zaprojektowała sukienkę

Temat studniówki nie opuszcza wiele gwiazd. Izabela Janachowska postanowiła na chwilę przenieść się w czasie i wrócić do szkoły średniej. Mało kto wie, że ekspertka ślubna sama zaprojektowała swoją kreację studniówkową. Pokazała ją w "Dzień dobry TVN" przy okazji prezentacji sukni wieczorowych. - Słuchajcie, to jest prawdziwa w stu procentach, żaden fejk, sukienka z mojej studniówki. To jest sukienka, którą sobie sama zaprojektowałam. Tak naprawdę, jakby popatrzeć na nią, to oprócz tego, że jest wykonana ze zbyt błyszczącej tkaniny, to totalnie siedzi w trendach jeśli chodzi o tegoroczne studniówki. Modny kolor, modny krój, jest okej - stwierdziła Janachowska.