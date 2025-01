Teresa Werner prawie nie widuje się z rodziną. Wyjawiła powód

Teresa Werner to jedna z największych gwiazd muzyki rozrywkowej, która od lat działa na polskiej scenie. Artystka już jako 16-latka zadebiutowała w Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk", gdzie przez prawie 33 lata była częścią formacji. Werner niedawno skończyła 67 lat i ani myśli o emeryturze. Prowadzi bardzo intensywne życie i nadal koncertuje, a zdobycie biletu na jeden z jej występów to ogromne wyzwanie, bo wejściówki sprzedają się w błyskawicznym tempie. To właśnie dlatego artystka bardzo rzadko bywa w domu. Niedawno Werner podsumowała ostatni czas i przyznała, że ciągle była w trasie

Teresa Werner prawie nie bywa w domu. Grafik jej koncertów pęka w szwach

Teresa Werner mimo ogromnej popularności stroni od mediów i trzyma się z dala od blasku fleszy. Artystka utrzymuje za to regularny kontakt z fanami za pośrednictwem mediów społecznościowych, gdzie informuje o swoich kolejnych przedsięwzięciach. Bilety na koncerty artystki potrafią sprzedać się z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, więc cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Ostatnio Teresa Werner zrobiła podsumowanie ostatnich miesięcy i zdała sobie sprawę z tego, jak rzadko bywa w domu i w związku z tym nie spędza czasu z rodziną.

Kiedy spoglądam w grafik koncertowy, to stwierdzam, że więcej jestem z wami, niż w domu. Jest to niezwykłe i wyjątkowe

.

Teresa Werner jest podziwiana za urodę. Oto jej sekret

Teresa Werner od lat jest wierna swojemu wizerunkowi. Jej znak rozpoznawczy to długie blond włosy i usta podkreślone czerwoną pomadką. Artystka, która skończyła 67 lat, jest podziwiana za niezwykłą formę. Chociaż w jednym z wywiadów przyznała, że "słabo u niej z ćwiczeniami", ale mimo wszystko stara się regularnie ruszać. "Wolny czas spędzam aktywnie, chodzę na długie spacery do lasu, czasem biegam, jeżdżę na grzyby i ryby. Wiele osób nie zna mnie od tej strony. Mam słabość do słodkości i pysznej kawy, ale staram się zachować umiar. Żyję zdrowo, wysypiam się, trochę ćwiczę. Myślę, że to wszystko ma wpływ na to, jak wyglądam" - wyznała jakiś czas temu w rozmowie z Onetem. Więcej przeczytasz tutaj: Teresa Werner zachwyca urodą. Jak ona to robi? "Z ćwiczeniami jest słabo"