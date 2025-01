Głównym celem wizyty króla Karola III w Polsce są obchody 80. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Ceremonia zaczęła się o godzinie 16:00. W uroczystości bierze udział ponad trzy tysiące osób. Według wiadomości przekazywanych przez media, na miejscu pojawiło się 50 byłych więźniów niemieckich obozów. Z wizytą przyjechało wielu polityków i delegatów z około 60 różnych krajów. Nie mogło również zabraknąć pierwszych dam. Tak prezentowały się na ceremonii.

Zobacz wideo Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy w 80. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w Auschwitz

Pierwsze damy na obchodach w Auschwitz. Takie stroje wybrały z tej okazji

Na obchodach 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz nie mogło zabraknąć Agaty Kornhauser-Dudy. Żona prezydenta Polski towarzyszyła mu podczas ważnych momentów. Prezentowała się bardzo poważnie. Postawiła tego dnia na długi, fioletowy płaszcz, granatowe spodnie i apaszkę. Kamery uchwyciły również żonę prezydenta Francji, Brigitte Macron. Ukochana Emmanuela Macrona wybrała długi, czarny płaszcz. Pierwsze damy zaprezentowały się w skromnych, eleganckich stylizacjach, które podkreśliły powagę sytuacji. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Brytyjska rodzina królewska wspomniała o Holocauście. Post nawiązywał do Polski

Informacje na temat obchodów 80. rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz pojawiły się w mediach na całym świecie. Temat przewinął się również na oficjalnym profilu rodziny królewskiej. W mediach społecznościowych opublikowano wpis, w którym nawiązano do tragicznych wydarzeń związanych z Holocaustem. Nie zabrakło kwestii przyjazdu króla Karola III do Polski. "Dziś przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Holocauście i 80. rocznica wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, największego nazistowskiego obozu koncentracyjnego. Król weźmie dziś udział w uroczystościach upamiętniających rocznicę, które odbędą się w Polsce" - przekazano na profilu, dołączając do posta hashtag "Holocaust Memorial Day 2025".