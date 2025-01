Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra dla Polaków i pomaga im nieprzerwanie od 33 lat. W tym roku organizacja zbiera środki na rozwój onkologii i hematologii dziecięcej. Jak zawsze akcja budzi duże emocje. Mimo że Polacy chętnie wspierają szczytny cel, nie brakuje też takich, którzy krytykują WOŚP. Na Jerzego Owsiaka wylewa się hejt, który prowadzi do tego, że szef fundacji otrzymuje groźby śmierci. Na temat całej sytuacji głos zabrało już wiele osób, w tym m.in. Szymon Hołownia, Kasia Tusk, Maja Ostaszewska oraz Dariusz Michalczewski. Teraz swoje trzy grosze dorzucił Andrzej Piaseczny. Artysta nie gryzł się w język.

REKLAMA

Zobacz wideo Hołownia odniósł się do hejtu na Owsiaka. "Wielu ludziom odbija"

Andrzej Piaseczny staje w obronie Jerzego Owsiaka i WOŚP

Andrzej Piaseczny w rozmowie z portalem Jastrząb Post zajął jasne stanowisko w sprawie Wielkiej Orkiestry. Muzyk stanął w obronie Jerzego Owsiaka i grzmiał, że nikt nie powinien dostawać gróźb śmierci. - To jest absolutnie niedopuszczalne i powinno być z mocy prawa ścigane w bezwzględny sposób. Zresztą w stosunku do każdej osoby, do której kierowane są tego rodzaju groźby - powiedział.

Wokalista przypomniał także o tragicznych wydarzeniach z 14 stycznia 2019 roku, kiedy podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy po brutalnym zamachu zmarł prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. - Jurek Owsiak wniósł w nasze życie bardzo dużo dobra i o tym trzeba więcej mówić. Oczywiście rozumiem, że historia też doświadczyła nas w wypadku Wielkiej Orkiestry w tragiczny sposób, jeśli chodzi o Gdańsk i Pawła Adamowicza. Stąd nasza większa uwaga, większe skupienie i dużo delikatności w traktowaniu tej sprawy - mówił wokalista. Po chwili Piaseczny zdobył się na zaskakujące słowa i porównał wspieranie WOŚP do udziału Polaków w powstaniach.

Nie zgubmy z pola widzenia tego, co najważniejsze, czyli pomagania - tego, że to jest właściwie w historii naszego narodu jedyny taki, poza powstaniami, zryw, któremu oddajemy się i to jeszcze w powtarzalny sposób, czyniąc coś dobrego

- ocenił.

PRZECZYTAJ TEŻ: Prezydencka darowizna na WOŚP. Nie takiej reakcji się spodziewano

Andrzej Piaseczny sam wspiera WOŚP

Wokalista podkreślił, że sam wspiera WOŚP. Dowodem na to jest fakt, że w tym roku artysta gra dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy razem z Polskim Radiem. Można bowiem wylicytować spotkanie i wywiad z Piasecznym na antenie radiowej Jedynki! Na chwilę obecną aukcja osiągnęła już 3050 zł. Kwota ma jednak szansę jeszcze wzrosnąć, ponieważ koniec licytacji jest zaplanowany na 12 lutego.

Na tym nie koniec, bo na swoim instagramowym koncie gwiazdor co jakiś czas promuję akcję "Pomocne poniedziałki". Wówczas zachęca internautów, by razem z nim wspierali wybrane, mniej promowane akcje charytatywne i zbiórki organizowane dla potrzebujących. "Inaugurujemy dzisiaj 'Pomocne Poniedziałki'. Co to będzie? Otóż w każdy poniedziałek pozwolę sobie publikować jedną z próśb o pomoc, które do mnie trafiają. Ich liczba jest naprawdę bardzo duża. I chciałbym, żeby nikt nie czuł się niezauważony. Prawdopodobnie nie wszystkim uda się pomóc. Ale przecież warto spróbować, dlatego was proszę, żebyście się nie niecierpliwili się, kiedy co poniedziałek taka prośba zostanie opublikowana" - ogłaszał jakiś czas temu na Instagramie.