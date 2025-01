Jurek Owsiak od kilku tygodni przypomina o finale WOŚP-u. W ostatnim czasie nie obyło się też bez kontrowersji związanych z akcją - chodzi o przykre komunikaty TV Republika oraz groźby, jakie trafiają do prezesa fundacji. Obecnie głośno jest również na temat darowizny prezydenta i jego żony.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda szczerze o Nawrockim

Andrzej Duda i Agata Duda wspierają WOŚP. Jak idzie licytacja?

Znany duet przed zakończeniem rządów postanowił nagłośnić akcję Owsiaka. Zacznijmy od tego, co przygotowała Agata Duda. Pierwsza dama przekazała kreację - szykowny komplet wizytowy, czyli długa suknia i wzorzysty żakiet z dedykacją. W tym stroju widzieliśmy pierwszą damę w 2019 roku na koncercie kolęd i pastorałek pt. "Jaka Wigilia, taki cały rok". Obecnie cena stroju wynosi 1280 zł, co nie jest bajońską sumą. Jak z kolei wygląda aukcja prezydenta? Andrzej Duda przeznaczył na licytację srebrne spinki do mankietów z onyksem i orzełkiem. To projekt Kamilli Rohn. W przypadku jego aukcji, sytuaucja wygląda nieco lepiej, ponieważ 24 stycznia podbito cenę do i 3050 zł. Ciekawe, za jaką finalnie kwotę sprzedadzą się przedmioty od prezydenta i pierwszej damy.

PRZECZYTAJ U NAS: Niepokojące wieści o Owsiaku przed finałem WOŚP. "Trzymajcie kciuki"

Jurek Owsiak może liczyć na wsparcie sław, ale nie Dody. Znamy powód

Przed laty wokalistka zawiodła się na działaczu charytatywnym. Czarę goryczy przelała sytuacja z 2018 roku. - Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, gdzie pomagałam Jurkowi Owsiakowi od 14. roku życia, kiedy inni artyści odwracali się od niego, nie chcieli z nim grać, ja zawsze byłam z nim ramię w ramię... I moja sukienka była licytowana za jakąś kolosalną sumę, a on, jak zwykle, zaprosił mnie na antenę do studia. Jak zawsze, k***a. Czy ty sobie wyobrażasz, że ja pocałowałam klamkę? Nie wpuścili mnie do tego TVN-u. Na program charytatywny - wyznała Doda w Kanale Sportowym. Miała za złe, że Owsiak nie stanął w jej obronie. Ten publicznie przeprosił wokalistkę w 2022 roku. "Droga Doroto, jeśli zaszła taka sytuacja, to bardzo przepraszam, nie miałem o tym pojęcia i wydaje mi się, że mogła wyniknąć tylko z nieporozumienia, z natłoku różnych zdarzeń, na pewno nie było w tym złośliwości, niechęci, bo nigdy jej do ciebie nie miałem i nie mam" - przekazał Plejadzie.