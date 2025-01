Cezary Żak poślubił Katarzynę Żak w 1985 roku. Miłość gwiazd "Rancza" trwa po dziś dzień. Para doczekała się dwóch córek, które są już dorosłe. Zuzanna i Aleksandra nie poszły w ślady znanych rodziców. Wiemy, że jedna z nich od pewnego czasu ma szczególny powód do radości. Jesteście ciekawi, o co chodzi?

Cezary Żak i Katarzyna Żak zachwyceni zmianą w życiu. Ogłosili to po raz pierwszy

21 stycznia obchodzimy Dzień Babci, a dzień później Dzień Dziadka. Mówi się o tych świętach w telewizji, ale także na Instagramie Żaków, ponieważ świętowali te dni po raz pierwszy życiu. Aktorzy zostali dziadkami dziewczynki. Aktor określił ten etap "błogostanem", a co przekazała jego żona? "Mój pierwszy Dzień Babci i moje największe szczęście. Wszystkim babciom - najlepsze życzenia. Przyjmę wszystkie dobre rady" - napisała Katarzyna Żak, radośnie pozując z wnuczką. Żakowie są dumnymi dziadkami córki Zuzanny. Już w okresie świątecznym dowiedzieliśmy się o tej nowinie, ale wówczas nie zamieścili zdjęć z wnuczką. "Drodzy państwo. Dobrych ludzi wokół nie tylko w święta, ale i w całym 2025 roku. My w tym roku świętujemy podwójnie, bo rodzina się powiększyła i jesteśmy najszczęśliwszymi dziadkami na świecie, wdzięcznymi Bogu za ten dar" - pisał aktor. Pod postami nie zabrakło gratulacji.

Cezary Żak o byciu dziadkiem. Ale się wygadał!

Aktor udzielił Plejadzie wywiadu, w którym jasno zaznaczył, co sądzi o nowej roli. - To prawda, marzyłem, żeby być dziadkiem i wreszcie się udało. Jestem szczęśliwym dziadkiem i nie mogę już się doczekać Dnia Dziadka i zobaczenia się z moją wnuczką - przekazał Cezary Żak. Aktor chciałby, aby jego rodzina w kolejnych latach była liczniejsza. - Co będzie w kolejnych latach to nie wiadomo, natomiast jestem bardzo dumny i liczę na to, że będzie coraz "szerzej". Na razie jeszcze jest ciężko rozmawiać z kilkutygodniową wnuczką, no ale będzie na pewno coraz lepiej - przekazał.

