26 stycznia odbędzie się 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tym razem zebrane środki zostaną przekazane na wsparcie onkologii i hematologii dziecięcej. Każdego roku we wsparcie charytatywnej inicjatywy Jurka Owsiaka angażuje się mnóstwo gwiazd. Jedną z szeroko komentowanych aktualnie aukcji na rzecz WOŚP jest ta wystawiona przez Macieja Musiała - aktor zaproponował sprzątanie mieszkania w rytm hitu "Explosion".

Rafael Nadala dowiedział się o WOŚP dzięki studentowi z Polski

Teraz okazuje się, że wieści na temat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dotarły do jednego z największych nazwisk w świecie tenisa – Rafaela Nadala. Informacje o charytatywnej inicjatywie sportowiec otrzymał od 17-letniego Jana Frąckiewicza, który na co dzień trenuje w jego szkole. Młody polski tenisista podzielił się z Hiszpanem informacją na temat samej akcji Jurka Owsiaka oraz przyświecających jej ideom. "Jako student Rafa Nadal Academy miałem wyjątkową okazję opowiedzieć Rafaelowi Nadalowi o największej akcji charytatywnej w Polsce. Po wysłuchaniu mojej opowieści o wspaniałych działaniach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i Jurka Owsiaka Rafa podpisał tę rakietę z myślą o wsparciu onkologii i hematologii dziecięcej. To niezwykły przedmiot dla każdego miłośnika sportu i kolekcjonera - symbol pasji, ciężkiej pracy i wielkich osiągnięć" - wyznał sportowiec na Facebooku.

Rafael Nadala podarował WOŚP wyjątkowy przedmiot

Na temat sprawy podczas wywiadu dla Eurosportu wypowiedziała się mama Jana Frąckiewicza - Agata. Kobieta przyznała, że sportowiec pojawił się w akademii specjalnie by przekazać rakietę na licytację WOŚP. - Wpadliśmy na pomysł, by wykorzystać to, że syn jest w takim miejscu. Kiedy Rafael dowiedział się, o co chodzi, przyjechał do akademii, choć robi to rzadko. Janek opowiedział mu o całej akcji, o Jurku Owsiaku, o potrzebujących pomocy dzieciach, a Rafa podpisał rakietę i piłkę, na rakiecie pisząc dodatkowo, że to dla WOŚP - wyznała mama nastoletniego Jana. - Mam nadzieję, że uda się zebrać jak najwięcej - powiedział Nadal mamie Frąckiewicza, cytowany przez Eurosport.

