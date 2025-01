Andrzej Duda już niedługo zakończy drugą kadencję jako prezydent Polski. To oznacza, że nie może zostać ponownie wybrany na to stanowisko, a już wkrótce poznamy jego następcę. Głowa państwa mimo napiętego grafiku znalazła czas, by wybrać się do Zakopanego, gdzie odbywał się konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich. Tak polityk został przywitany przez kibiców. Można się zdziwić.

Zobacz wideo Andrzej Duda zaliczył wpadkę. Wszystko się nagrało

Andrzej Duda na trybunach podczas skoków narciarskich. Tak zareagowali kibice

W przeszłości prezydent wielokrotnie pojawiał się w Zakopanem, by dopingować polskich skoczków. W tym roku również nie przegapił takiej okazji, szczególnie, że od pewnego czasu dobrze w zawodach spisuje się Paweł Wąsek. Andrzej Duda pojawił się pod Wielką Krokwią 19 stycznia na konkursie indywidualnym - dzień wcześniej odbył się konkurs drużynowy. Polityk mógł świętować wysokie, piąte miejsce Pawła Wąska. Jak na jego przyjazd zareagowali zgromadzeni kibice? Jak się okazało - pozytywnie odebrali przyjazd głowy państwa. Z opublikowanych w serwisie X filmików wynika, że polityk został przywitany oklaskami, a po chwili z głośników wybrzmiał utwór "Duda Dance".

Andrzej Duda wziął udział w charytatywnych zawodach narciarskich

To, że Andrzej Duda jest zapalonym narciarzem, jest wiadome od dawna. Niedawno wzbudził w mediach niemałe kontrowersje, gdy wybrał właśnie szusowanie po stokach niż galę z okazji rozpoczęcia prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. Prezydent postanowił zrobić coś dobrego. W ten sam dzień, w który odbywał się konkurs w skokach narciarskich, wziął udział w XI edycji charytatywnych zawodów w narciarstwie alpejskim „12H Slalom Maraton Zakopane 2025". W trakcie 12-godzinnej akcji biorący w niej udział zawodnicy starają się jak najwięcej razy pokonać slalom. Każdy przejechany kilometr oznaczał dodatkowe pieniądze na promowanie sportu i pomoc osobom z niepełnosprawnościami.

