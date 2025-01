Dominika Serowska to narzeczona Marcina Hakiela, z którym niedawno doczekała się syna. Romeo przyszedł na świat 4 grudnia 2024 roku i od tamtego dnia Serowska nie odstępuje go na krok. Regularnie wstawia zdjęcia z potomkiem i oczywiście spędzała z nim 32. urodziny. Zobaczcie tylko, co pokazała na Instagramie.

REKLAMA

Zobacz wideo Smaszcz o nowościach w życiu Hakiela. Ciepłe słowa

Dominika Serowska spędza urodziny u boku Romea. Zaskoczył mamę

Partnerka Hakiela należy do tych mam, które chętnie opowiadają o kulisach macierzyństwa na InstaStories. Ostatnio zabrała głos na temat wyglądu po ciąży. "Myślę, że każda z nas też ma inny organizm, nie narzucajmy sobie jakiś norm. Ja oczywiście jestem już mega niecierpliwa i chciałabym już mieć figurę sprzed ciąży, co jest abstrakcją, no ale niestety gdzieś tam wydaje mi się, że my kobiety mamy coś takiego, że po prostu jesteśmy pod jakąś taką presją, żeby zawsze dobrze wyglądać i w ogóle wymaga się od nas po porodzie dobrze wyglądać, karmić piersią, tańczyć, śpiewać, recytować i nie wiadomo, co jeszcze. No to jest chore" - pisała na Instagramie. Poza wypowiedziami dotyczącymi macierzyństwa możemy znaleźć na jej profilu wiele zdjęć z synem. Wstawiła kadr z małym Romea także w urodziny. "Mój najlepszy urodzinowy prezent" - tak podpisała zdjęcie, na którym jej syn uśmiecha się. Ten wzruszający widok znajdziecie w naszej galerii.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Nie dieta, nie siłownia. Serowska ma inny sposób na powrót do formy po ciąży

Dominika Serowska stawia na naturalność. Fani i tak pytają o zabiegi

W ostatniej sesji pytań z obserwatorami mogliśmy dowiedzieć się, jakie jest podejście Dominiki Serowskiej do medycyny estetycznej. Gwiazdy Instagrama często odwiedzają tego typu gabinety. Co na to sama zainteresowana? "Raczej nic inwazyjnego. Raczej jakieś odmładzające niż postarzające... Myślę, że chodzi o to, że ja mam dosyć dojrzały typ urody. Nie mam okrągłej buzi i tak dalej, raczej mocno pociągła twarz, kości policzkowe, więc to może z tego wynika, że wyglądam dojrzalej" - oznajmiła wprost. Podkreśliła, że czuje się bardzo dobrze i podoba jej się kondycja cery.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!