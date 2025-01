Tomasz Drwal przez lata był zawodnikiem MMA. Mogliśmy go zobaczyć w takich federacjach jak KSW oraz UFC. Na co dzień sportowiec mieszka w Krakowie, a jego sąsiadem jest prezydent Andrzej Duda. Postanowił nagrać film, na którym opowiedział o rzekomo niebezpiecznej sytuacji. Skrytykował przy tym funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

REKLAMA

Zobacz wideo Duda apeluje w sprawie wyborów prezydenckich. "Nie chodzi o to, czy ktoś jest ładny"

Tomasz Drwal od pięciu lat mieszka nad Andrzejem Dudą. Nie krył frustracji

Były zawodnik MMA postanowił podzielić się opowieścią na temat potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, do której miał dojść w nocy z 10 na 11 stycznia. Jak twierdzi, drzewo podobno zostało powalone przez silny wiatr i miało wylądować na domu, w którym mieszka Drwal z żoną i dziećmi oraz Andrzej Duda. Huk miał być ogromny, ale funkcjonariusze SOP rzekomo nawet nie zareagowali na groźne zdarzenie, co zdziwiło sportowca. "Przeraziło mnie, że nikt z ochrony prezydenta nawet się nie zorientował. Wypadałoby, żeby ochroniarze głowy państwa, chociaż zapytali, czy coś się stało, czy trzeba pomóc. A oni, nawet kiedy zmieniali się rano, nie zauważyli, że to drzewo jest oparte o dom! Po straż pożarną też dzwoniła moja żona" - przekazał Interii.

Sam Drwal zaznacza, że prezydent to "normalny i sympatyczny sąsiad". Nie ma jednak dobrego zdania o funkcjonariuszach SOP. Twierdzi, że wiele był w stanie znieść. "Zainstalowano nam, chociażby kamery. Nie mam dostępu do tego monitoringu, nie wyrażałem żadnej zgody. Wierzyłem, że wszystko wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mojej rodziny i mojego. Zdarzenie z poprzedniego piątku pokazało, że tak nie jest" - mówił serwisowi. Po powaleniu drzewa ważne było, aby zabezpieczyć dach. Funkcjonariusze SOP mieli podobno uniemożliwić robotnikom pracę, gdyż prezydent... spał. Drwal rzekomo skontaktował się z Dudą. "W końcu się do niego dodzwoniłem. Przyznał, że dostał zdjęcie od... sąsiada. Zadzwonił błyskawicznie na stróżówkę, a ochroniarze mu powiedzieli, że nic się nie stało" - wyjawił zawodnik.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Zenek w tarapatach po spotkaniu z Trzaskowskim? Kurska wypaliła o Danucie z wałkiem

Tomasz Drwal mówi o braku profesjonalizmu funkcjonariuszy SOP

Sportowiec zaznacza, że problemem nie jest Andrzej Duda, a ludzie, którzy go ochraniają. Według Drwala "nieudolność" funkcjonariuszy SOP wpływa na innych mieszkańców budynku. "To, co się dzieje, pokazuje, że na tych funkcjonariuszy nie ma co liczyć. Oni sami mówią, że przełożeni ich nie słuchają. Zgłaszają różne rzeczy i nic z tego nie wynika. Jak sądzę, dopóki nie ukazał się mój materiał na YouTube, do funkcjonariuszy SOP w ogóle nie dotarło, co się stało. Faktem jest, że w niedzielę przyszedł szef ochrony prezydenta i przeprosił. Nie było jednak propozycji, żeby jakkolwiek pomóc" - mówił.

Drwal podkreślił, że przestanie "przymykać oko" na działanie ochrony prezydenta. "Jeżeli ktoś wejdzie na mój teren, bez poinformowania na piśmie, będę traktował ich jak intruzów. Jeśli chcą sprawdzić, jak traktuję takich ludzi, zapraszam" - stwierdził. Jeśli nic się nie zmieni, podejmie kroki prawne. "Będę robił swoje. Mój mecenas poinformuje ich o moich krokach" - podsumował.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!