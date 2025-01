Roksana Węgiel zaczęła 2025 rok z kolejnymi muzycznymi sukcesami. Wokalistka poinformowała, ze jej nowy singiel "Ah ah ah", który zadebiutował na listach przebojów aż w 20 krajach, trafił na popularne brytyjskie zestawienie. "Nie uwierzycie, co się stało. "Ah Ah Ah" jest na playlistach "New Music Friday". [...] Nawet nie wiecie, jak się cieszę. Ten rok zaczyna się naprawdę zaje***cie, mega się cieszę!" - pisała w mediach społecznościowych. Węgiel postanowiła zacząć nowy rok od podróży. Właśnie opublikowała nowe zdjęcie z wyjazdu, które skomentował jej ukochany.

Roksana Węgiel udostępnila zdjęcie ze studia nagraniowego w LA. Mglej rozpływa się nad ukochaną

Roksana Węgiel i Kevin Mglej polecieli ostatnio do Stanów Zjednoczonych. Para wybrała się do Kalifornii. Ostatnio w tym regionie miało miejsce kilka pożarów, które m.in. prawie doszczętnie zniszczyły celebrycką dzielnicę Pacific Palisades. Roxie informowała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że zarówno ona, jak i jej partner, są bezpieczni. Wokalistka zdecydowała się na podróż do USA także w poszukiwaniu muzycznych inspiracji. Właśnie opublikowała zdjęci ze studia nagraniowego. Na ujęciu, które Roxie opublikowała w sieci widać klimatyczne pomieszczenie z muzycznym sprzętem. W sekcji komentarzy odezwał się także Kevin Mglej. Skomplementował swoją żonę.

Jesteś hot

- napisał Mglej.

Roksana Węgiel świętowała 20. urodziny. Takie życzenia dostała od swojej teściowej

Roksana Węgiel niedawno świętowała urodziny. Wokalistka 11 stycznia skończyła 20 lat. Życzenia Roxie złożyła m.in. mama Kevina Mgleja, która opublikowała w sieci zdjęcia ze swoją synową. Na ujęciu widać Roxie i mamę jej ukochanego w szlafrokach podczas domowego SPA. Wygląda na to, że panie mają ze sobą bardzo dobre relacje i świetnie się dogadują. Roxie często komplementuje mamę swojego męża także w wywiadach. Więcej przeczytasz tu: Roksana Węgiel świętuje urodziny. Takiego zdjęcia z teściową nikt się nie spodziewał

