Udział Marianny Schreiber w "Królowej przetrwania" od początku wzbudzał mnóstwo emocji. Już pierwszy odcinek pokazał, że freak fighterka raczej nie nawiąże w programie żadnych głębszych znajomości. Pod materiałami z show roi się od komentarzy uderzających w Mariannę, która częściej niż pozostałe uczestniczki jest prowokatorem kłótni. Są jednak osoby, które wspierają Schreiber i stoją za nią murem. Zobaczcie, co napisała Esmeralda Godlewska.

REKLAMA

Zobacz wideo Schreiber tłumaczy aferę gaśnicową. "Nie jestem dumna..."

Esmeralda Godlewska powróciła dla Marianny Schreiber?

Godlewska zniknęła z mediów po tym, jak zszokowała wszystkich publikacją swojego nekrologu, który ostatecznie okazał się jedynie przedmiotem zwrócenia uwagi na jej przemianę. Wygląda jednak na to, że Esmeralda powoli wraca do działania na Instagramie. Pod ostatnim postem Marianny, w którym ta poruszyła kwestię sztucznego kręcenia dram, znalazł się obszerny komentarz Godlewskiej. "Z ciekawości obejrzałam dwa odcinki drugiego sezonu, sami pokazali, jak bijesz się w błocie z tą niewdzięczną Ukrainką, więc wiem, że zostaniesz dalej w programie i z tego powodu jestem bardzo zadowolona! Jesteś tam sobą, nie wchodzisz na siłę w tyłek innych dziewczyn, masz swoje zdanie, niezależnie od tego, że za to obrywasz. Ja ci bardzo kibicuję i wspieram we wszystkim, co robisz! Trzymam za ciebie kciuki nie tylko w programie, ale także w twoim życiu osobistym" - czytamy. Czy to początek pięknej przyjaźni?

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Trybałę poniosły nerwy w "Królowej przetrwania". "Rozmowa c***a z butem"

Marianna Schreiber tym wyznaniem zszokowała internautów

Ci, którzy obserwują Mariannę doskonale wiedzą, że jej oczkiem w głowie jest córka Patrycja. Na jednej z sesji Q&A zorganizowanej na Instagramie Schreiber otworzyła się przed obserwatorami, wyznając, że wcześniej straciła dwie ciąże. - Ja już nie będę, jak sądzę, miała dzieci. Bardzo o tym marzyłam. W sensie o tym, by mieć kilkoro dzieci. Dwie ciąże straciłam, a Pati jest moim darem. Dziś już nie mogę myśleć o ponownej ciąży - wyznała Marianna.

Oddaj swój głos w drugiej edycji plebiscytu Jupitery Roku! Kto zostanie Gwiazdą Roku, a kto zgarnie statuetkę za Międzyplanetarny Hit Roku? O tym decydujesz Ty!