Anja Rubik postanowiła zabrać głos w sprawie wprowadzenia od 2025 roku do szkół przedmiotu o nazwie "edukacja zdrowotna". 16 stycznia ministra edukacji narodowej Barbara Nowacka wyznała, że przedmiot ten będzie jednak nieobowiązkowy, mimo iż zapowiadano inaczej. - Muszę chronić szkoły przed awanturą polityczną - tłumaczyła na antenie RMF FM szefowa resortu. Informacja ta nie spodobała się znanej topmodelce i działaczce społecznej.

Anja Rubik w szoku. "Jak to jest możliwe". Chodzi o przedmiot w szkole

Wieść o wprowadzeniu nieobowiązkowej edukacji zdrowotnej rozniosła się w czwartkowy ranek. Anja Rubik prędko zdecydowała odnieść się do tej sprawy w mediach społecznościowych. "Jak to jest możliwe, że przedmiot, który uczy nas jak być bezpiecznym, jak być zdrowym i jak zrozumieć siebie i świat wokół nas... nie jest przedmiotem obowiązkowym!? - napisała topmodelka na InstaStories, nie ukrywając zawodu zaistniałą sytuacją.

To jest NAJWAŻNIEJSZY PRZEDMIOT W SZKOLE W 2025 ROKU!

- podkreśliła Anja w swoim krótkim oświadczeniu.

Zamieszanie wokół edukacji zdrowotnej. Ministra podała więcej szczegółów

Przypomnijmy, że edukacja zdrowotna ma wejść do polskich szkół od września bieżącego roku - a w ciągu najbliższych dni ma zostać opublikowane rozporządzenie w jej sprawie. Choć zdecydowano o nieobowiązkowości przedmiotu, Barbara Nowacka podkreśliła, że zamierza zachęcać do niego rodziców, nauczycieli i uczniów. Co istotne, po zakończeniu roku szkolnego ministerstwo ma w planach przeprowadzenie "bardzo poważnych rozmów z nauczycielami" na temat sprawdzania się programu edukacji. - To nam da decyzję, w którą stronę zmierzamy - dodała ministra w wywiadzie z RMF FM. Prowadzeniem lekcji edukacji zdrowotnej będzie mógł zająć się "każdy, kto nabędzie uprawnienia", w tym także katecheci i etycy. Dotychczasowo wyznaczono do tego nauczycieli: wychowania do życia w rodzinie, biologii, wychowania fizycznego oraz psychologów.



