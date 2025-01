Jacek Sasin rzadko kiedy porusza tematy życia prywatnego w mediach społecznościowych. Wiadomo jednak, że polityk jest żonaty. Doczekał się również syna. Mężczyzna nazywa się Radosław. Mało kto wie, co dokładnie oznacza imię.

Jacek Sasin nadał synowi takie imię. To między innymi osoba, która "troszczy się o sławę"

Mało kto wie, że Jacek Sasin ma potomstwo, choć syn polityka jest już dorosły. Mężczyzna otrzymał imię Radosław. Co oznacza? Pierwszy człon, "rado", można przetłumaczyć jako "radować, cieszyć się" ale też "radzić", "troszczyć się", "dbać o coś". Drugi, z kolei, czyli "sław", odnosi się do "tego, który troszczy się o sławę" lub "tego, który jest chętny do zdobycia sławy". Osoby noszące to imię obchodzą imieniny w następujących datach: 1, 2, 6 marca, 8 kwietnia, 6 maja, 8 września. Jak się okazało, imię Radosław jest bardziej popularne, niż może się wydawać. Według danych z rejestru PESEL z 2024 roku, nosi je aż 103 780 mężczyzn. Radosław zajmuje zatem 63. miejsce w rankingu popularności imion męskich.

Imiona dzieci gwiazd często szokują. Tak nazywa się córka Vito Bambino. Pojawił się pewien problem

24 lutego 2024 roku Vito Bambino powitał na świcie córkę. Informacja od razu pojawiła się w mediach społecznościowych. Dumni rodzice otrzymali mnóstwo miłych słów od fanów w sieci. Wówczas artysta zdradził również imiona córki - Hava Luna Zelda. W podcaście RMF MAXX "Próba Mikrofonu" wyszło na jaw, że imiona były powodem pewnych trudności w urzędzie. Ostatecznie dziewczynce przypisano tylko dwa z nich. Vito Bambino nie był zachwycony. - Jestem strasznie smutny, że polski urząd nie pozwolił nadać trzech imion. Miała być Hava Luna Zelda, ale zapisane jest tylko Hava Luna. Też ładnie i my w domyśle oczywiście mamy tę Zeldę, ale nie ma tego na papierze - wyznał wówczas.

