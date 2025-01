Kamil Kula i Marta Żmuda Trzebiatowska pobrali się w 2015 roku, po tym, jak rzekomo mieli się ze sobą poznawać aż cztery razy! Choć para już od dziesięciu lat tworzy szczęśliwą rodzinę - wychowując wspólnie syna Bruna i córkę Paulinę - w mediach przypomina się co jakiś czas różnicę wieku między małżonkami. Marta jest bowiem starsza od Kamila o pięć lat. "My naszej różnicy pięciu lat nie odczuwamy. Przypominam sobie o niej w trzech sytuacjach: gdy dmuchamy świeczki na torcie, gdy oglądamy zdjęcia z dzieciństwa (moje czarno-białe, Kamila już w kolorze), gdy przypomina nam o tym prasa kolorowa, która kocha to podkreślać" - komentowała na łamach "Vivy!" Żmuda Trzebiatowska. To jednak niejedyny ciekawy fakt dotyczący związku tej dwójki.

Kamil Kula spotykał się z inną aktorką. Później prędko związał się z przyszłą żoną

Pierwszą znaną partnerką Kuli miał być nikt inny, jak występująca m.in. w serialu "Zdrada" Anna Karczmarczyk. Gdy rzekomo związała się z Kamilem, miała zaledwie 22 lata i była studentką warszawskiej Akademii Teatralnej. Przełomowym momentem dla ich relacji miał okazać się marzec 2013 roku, gdy pojawili się na premierze sztuki w Teatrze Komedia, gdzie wspólnie zapozowali przed obiektywami paparazzi. "Piękni, młodzi, zdolni. Nie potwierdzają, że są razem, ale nie kryją, że są sobą oczarowani. W teatrze wpatrzeni w siebie i szczęśliwi nie odstępowali się nawet na krok" - opisywało wtedy "Twoje Imperium".

Mimo iż faktycznie Anna i Kamil nigdy jednoznacznie nie potwierdzili, że byli parą, do ich rychłego rozstania miało dojść również w 2013 roku, kiedy to Kula dołączył do Teatru Kwadrat - a tam od lat grała już Marta Żmuda Trzebiatowska.

Żmuda Trzebiatowska nie mogła zapamiętać męża. "Pomyślał o mnie, że jestem nieźle zadufana"

Małżonkowie rzadko wypowiadają się na swój temat, dbając przy tym o prywatność rodziny. Marta Żmuda Trzebiatowska zaledwie w kilku wywiadach zdradziła więcej informacji na temat ich związku. "Kamil długo się nad wszystkim zastanawia, analizuje. Ja pracuję zupełnie inaczej. Jestem szybka i chyba dość bezkompromisowa w działaniu… Nie potrafiliśmy ze sobą pracować" - wyznała niegdyś w wywiadzie dla "Wysokich Obcasów". - Ja mojego męża poznawałam cztery razy, dopiero za czwartym razem go zapamiętałam. A on wszystkie te poprzednie razy pamięta i już za czwartym pomyślał o mnie, że jestem nieźle zadufana i nie będzie mi się po raz czwarty przedstawiał - zdradziła później aktorka w programie Radia Złote Przeboje, gdzie przyznała, że dopiero po czasie odkryła, iż mają jednak ze sobą wiele wspólnego. "Jesteśmy ulepieni z tej samej gliny, wynieśliśmy z domów podobne wartości. W pewnym momencie wszystko stało się oczywiste i proste. Znika lęk, nie masz wątpliwości i chcesz zaryzykować" - wyjaśniła Trzebiatowska w wywiadzie dla "Vivy!".



