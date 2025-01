14 stycznia ogłoszono oficjalną listę kandydatów, którzy będą ubiegać się o reprezentowanie Polski na tegorocznej Eurowizji. Wśród artystów biorących udział w preselekcjach znalazła się Daria Marx, która doskonale znana jest widzom programów "The Voice of Poland" czy "Twoja twarz brzmi znajomo". Podczas konferencji w TVP Plotek miał okazję zamienić z wokalistką kilka słów m.in. o robiącej coraz większą karierę w branży muzycznej Julii Wieniawie. Daria Marx jest pod ogromnym wrażeniem jej talentu.

Zobacz wideo Doceniła jej talent

Daria Marx podziwia zdolności Julii Wieniawy

Zanim Daria Marx rozpoczęła muzyczną karierę, zdobyła bardzo solidne wykształcenie w tym kierunku. Ukończyła studia w London College of Music, gdzie wyjechała w wieku 18 lat. Plotek zapytał wokalistkę, co sądzi o tym, że Julia Wieniawa nie poprzestaje wyłącznie na aktorstwie, a również próbuje swoich sił w muzyce. - Mówię to jako muzyk po studiach: ona dobrze śpiewa - zaznaczyła Marx. - Dla mnie ona jest bardziej utalentowaną wokalistką niż aktorką - dodała.

Nie będę mówić o kimś, kto jest dobry wokalnie złych rzeczy

- zaznaczyła wokalistka. Daria Marx dodała wręcz, że umiejętności Wieniawy wyróżniają się na tle branży. - Wypada czarująco - posumowała. Całą wypowiedź Darii Marx na temat Julii Wieniawy znajdziecie w galerii na górze strony.

Daria Marx szczerze o finansach związanych z Eurowizją

Nie jest tajemnicą, że zwycięzca Eurowizji poza statuetką i tytułem nie otrzymuje żadnej nagrody finansowej. Tę kwestię również poruszyliśmy w rozmowie z Darią Marx. Wokalistka uważa, że to powinno się zmienić, gdyż sam udział w konkursie generuje bardzo duże koszty. - Niestety, te finanse wchodzą w grę. (...) Zawsze marzyłam, żeby za granicą móc się pokazać, dlatego też ta Eurowizja jest dla mnie, natomiast (...) to nawet nie jest często kwestia naszego wyboru, ale po prostu jest tak, że team musi dostać pieniądze za swoją pracę i nie poczeka pół roku i nie odłoży kilku milionów - przyznała w rozmowie z Plotkiem.

Przypomnijmy, że o reprezentowanie Polski na tegorocznej Eurowizji ubiegają się również Dominik Dudek, Marien, Kuba Szmajkowski, Justyna Steczkowska, CHRUST, TYNSKY, Sonia Maselik, Sw@da x Niczos oraz Janusz Radek. Finał preselekcji odbędzie się 14 lutego, a o tym, kto pojedzie na Eurowizję, zadecydują widzowie.

