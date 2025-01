Małgorzata Rozenek-Majdan w styczniu postanowiła udać się do Magdy Pieczonki na makijaż. Znana wizażystka zdecydowała się na podkreślenie urody celebrytki. "Perfekcyjnej" ułożono również włosy. Nie obyło się bez sesji zdjęciowej, której kulisy pokazała na Instagramie Rozenek-Majdan. Internauci się zachwycali, ale niektórzy postanowili wbić szpilę 46-latce.

Małgorzata Rozenek pokazała materiał zza kulis. Internauci bezlitośni

Małgorzata Rozenek-Majdan nie ukrywa, że korzystała z dobrodziejstw medycyny estetycznej. Na antenie TVN7 przyznała, że zdecydowała się na zabiegi u doktora Szczyta i podkreśliła, że do gry weszły zarówno igła, jak i skalpel. Na najnowszym nagraniu, które pojawiło się na Instagramie 13 stycznia, gwiazda pozuje pomalowana przez Magdę Pieczonkę. Obiecała, że już niedługo fani zobaczą efekty ich współpracy. "Efekty naszego spotkania niebawem" - przekazała w opisie postu. W komentarzach zrobiło się gorąco.

Jedni zachwycali się wyglądem Rozenek-Majdan. "Jak można tak dobrze wyglądać?", "Co tu dużo mówić… piękna kobieta z klasą", "Jeju, totalna perfekcja. Czy można być jeszcze piękniejszym" - czytamy pod wpisem. Inni jednak nie byli zadowoleni i uważają, że celebrytka przesadziła z ingerencją w swój wygląd. "Dobry chirurg plastyczny", "Powinna uaktualnić zdjęcia w dokumentach, bo faktycznie to inna osoba" ,"Pięknie, ale już kompletnie nie przypomina prawdziwej siebie" - oceniali niektórzy.

Ekspertka wylicza, jakim zabiegom poddała się Rozenek

Gwiazda niechętnie odpowiada na pytania dotyczące jej przemiany. Internauci często zwracają uwagę, że Rozenek-Majdan nie przypomina już siebie. Wielu specjalistów mówiło o drobnej ingerencji w wygląd, ale jedna z ekspertek postanowiła przeanalizować sprawę. Zuzanna Biela, która jest właścicielką kliniki medycyny estetycznej, zdecydowała się wyliczyć, co poprawiła sobie celebrytka. "Media oszalały na punkcie nowego wizerunku celebrytki. Małgorzata od dawna jest inspiracją dla wielu kobiet. Przez lata robiła wiele zabiegów, które kształtowały jej wizerunek. Zobacz, jak powieki Gosi wyglądają dzisiaj, a jak wyglądały parę lat temu. Domyślam się, że również zrobiła lifting twarzy. Słyszałam, że skorzystała z zabiegu liposukcji po ciąży, z licówek, bondingu, ale ostatnio ewidentnie zrobiła zabieg lip lift. Na zdjęciu widzicie zmniejszoną odległość nosa od ust. Ten zabieg potrafi odmłodzić o kilka lat" - opisała na filmiku, który pojawił się na jej Instagramie.

