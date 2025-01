Ewa Bem przez dłuższy czas nie pojawiała się publicznie. Po tym, jak w ostatniej chwili odwołała w sierpniu 2023 roku udział w sopockim festiwalu organizowanym przez TVN, rezygnowała z kolejnych przedsięwzięć zawodowych. Wówczas wyszło na jaw, że zmagała się z chorobą. W sierpniu 2024 roku wróciła do Sopotu i była gwiazdą czwartego dnia festiwalu, a ze sceny opowiedziała o zdrowotnych zmaganiach. Wydawało się, że artystka wraca do pełni sił, co potwierdził jej management. "Problemy udało się pokonać, artystka jest pełna sił i chęci do działania" - przekazano w oświadczeniu. Sytuacja się zmieniła i wyszło na jaw, że znowu przechodzi trudny czas. Poinformowała o odwołaniu koncertu i podała powód.

Ewa Bem poinformowała o odwołaniu koncertu. Jest oświadczenie

Ewa Bem 13 stycznia poinformowała o odwołaniu koncerty, który miał odbyć się 14 stycznia w Krakowie. Artystka nie zamierzała ukrywać, że ściga ją pech. Pierwsza dama polskiego jazzu wyjaśniła również, że musi popracować nad swoją kondycją wokalną i przeprosiła fanów za to, że nie może wystąpić na scenie.

Moi mili. Ściga mnie, a co gorsze dogania, pech siłacz. To nic nowego chyba dla nikogo, ale tym razem dokuczył cudownej mojej publiczności, z którą miałam się spotkać we wtorek 14 stycznia w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie. Pech spowodował, że w tym terminie znowu się nie spotkamy

- przekazała artystka.

Ewa Bem poinformowała również o nowej dacie koncertu i ujawniła plany na najbliższe miesiące. "Nowy termin to 2 kwietnia, a ja pracuję nad najlepszą swoją kondycją wokalną i wszelaką. Tymczasem bardzo was wszystkich przepraszam, nie chciałam zawieść, przytulam i życzę pięknego nowego roku

Ewa Bem może liczyć na wsparcie fanów

Oświadczenie Ewy Bem spotkało się z dużym zrozumieniem ze strony jej fanów. Ci w sekcji komentarzy zostawili głosy wsparcia i życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. "Zdrowia i spokoju", "Zdrowie jest najważniejsze, wszystkiego najzdrowszego życzę" - czytamy. Jeden z internautów doczekał się odpowiedzi. "I bardzo dobrze, bo jest zima, zimno i smutno. A w kwietniu to już będzie wiosna i to jest lepszy czas na koncerty". "I pieski nie zmarzną" - odpisała na ciepłe słowa artystka. Więcej zdjęć piosenkarki znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

