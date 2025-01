Misiek Koterski i Marcela Leszczak pobrali się 10 stycznia 2024 roku. Zakochani zdecydowali się zorganizować kameralną uroczystość na plaży w Key West na Florydzie. Co ciekawe sam ślub udało się parze utrzymać w tajemnicy przed mediami. Prawdę wyjawili dopiero, gdy byli w trakcie podróży poślubnej po Meksyku. Wtedy też zakochani opublikowali w mediach społecznościowych zdjęcie obrączek.

Misiek Koterski i Marcela Leszczak świętują pierwszą rocznicę ślubu. Pokazali zdjęcie i nagranie

Z okazji pierwszej rocznicy ślubu Misiek Koterski i Marcela Leszcza udostępnili fotografię z tego wyjątkowego dnia. Na zdjęciu zakochani czule obejmują się na tle oceanu. W innym poście modelka opublikowała nagranie, ukazujące intymne chwile pary tuż przed uroczystością oraz moment samego ślubu. Marcela Leszczak opublikowała także poruszający wpis - Kochanie, dziś świętujemy naszą pierwszą rocznicę ślubu. Nie wierzyłam, że dotrwamy do tego momentu. Związek i dobra relacja z drugim człowiekiem to trudna i wymagająca praca. Przez wiele lat nie byliśmy na to gotowi. Dziś z całą pewnością i odpowiedzialnością wiem, że warto. Kocham Cię i nasze życie - napisała na Instagramie Marcela Leszczak. Wspomniane nagranie zobaczycie poniżej.

Misiek Koterski i Marcela Leszczak wyjechali do Dubaju. Świętowali wyjątkową rocznicę

Misiek Koterski i Marcela Leszczak kilka dni temu świętowali również inną wyjątkową datę - osiem lat związku. Zakochani spędzili ten wyjątkowy czas w Dubaju. Aktor pod dodanym w mediach społecznościowym nagraniem podkreślił, że ich wspólna droga była nie tylko pełna wyzwań, ale i trudnych momentów - Kochanie, wiesz co to za data? Dziś mija nam osiem lat, od kiedy idziemy wspólną drogą. Była bardzo wyboista i zboczyliśmy z niej na chwilę, a dziś wiemy, że to doświadczenie było po coś - napisał Misiek Koterski.