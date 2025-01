Nie jest tajemnicą, że Doda pracuje nad filmem dokumentalnym na temat swojego życia. W produkcji zostaną ukazane kulis jej kariery i prywatnych doświadczeń. Artystka nie ukrywa ogromnego podekscytowania. - Chciałam po sobie zostawić coś ikonicznego - film z morałem, przestrogą, historią prawdziwą, która pokaże nieco inne oblicze polskiego show-biznesu, ale też moje, bo wiele stereotypów się utarło na mój temat i które chciałabym pokazać z innej strony - wyznała na gali Amazon Prime. Okazało się, że w produkcję mają zaangażować się dawni partnerzy wokalistki. W filmie nie wystąpi Radosław Majdan, co ogłosił w dobitny sposób. Teraz na profilu Dody pojawiły się wymowne słowa.

Doda w ostry sposób nawiązała do Radosława Majdana? Takie słowa pojawiły się na jej profilu

Doda aktywnie działa w mediach społecznościowych. Często dzieli się swoimi przemyśleniami na wiele tematów. Ostatnio postanowiła udostępnić cytat Anny Dymnej, który niewątpliwie daje do myślenia. Nawiązała nim do ludzi, którzy "czerpią przyjemność z rujnowania innych". "Jednym z kłamstw tego świata jest to, że jeśli będziesz dobry dla ludzi, oni odwdzięczą się tym samym. To bzdura. Są tacy, którzy czerpią przyjemność z rujnowania innych. Jednak niezależnie od tego, jak zgniłe serca spotykasz, warto być miłym nie po to, aby ktoś ci się odwdzięczał, ale po to, by pokazać światu, że człowieczeństwo jednak istnieje" - czytamy. Myślicie, że chciała nawiązać do słów byłego męża, Radosława Majdana?

Jeszcze niedawno to Majdan wypowiadał się o Dodzie. Padły mocne słowa

Ostatnio w rozmowie z Party Doda potwierdziła, że niektórzy z jej byłych partnerów wystąpią w filmie. -Już trzech się zgodziło. Chciałam, żeby każdy z nich miał swój głos i możliwość skonfrontowania. (...) Nie tylko mam partnerów, którzy mają złe rzeczy do powiedzenia na mój temat, jest kilku, co mają też coś fajnego - wyznała. Później głos zabrał Radosław Majdan. Nie szczędził słów. - Nie chcę uczestniczyć w tym cyrku, bo jak sądzę, to będzie cyrk, tak jak wszystko, co robi Dorota. Jestem ciekawy, czy dowiemy się, jak to było z wysłaniem gangsterów do swojego chłopaka. Dlaczego sąd, sędzia dał jej rok więzienia? Co prawda w zawieszeniu, niemniej jednak... - stwierdził w wywiadzie dla Świata Gwiazd. Dalszą część jego wypowiedzi znajdziecie TUTAJ.

