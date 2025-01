Dominika Serowska skradła serce Marcina Hakiela i dziś tworzy z nim szczęśliwą rodzinę. Urodziła syna 4 grudnia 2024 roku i od tego dnia chętnie relacjonuje matczyną rzeczywistość. Pokazuje, jak wyglądają ich wspólne chwile, a 11 stycznia postanowiła zrobić zdjęcie, na którym widać twarz Romea. Spójrzcie sami na ten uroczy obrazek!

Zobacz wideo Smaszcz kibicuje Hakielowi i Serowskiej

Dominika Serowska i Romeo we wzruszającym ujęciu. Co za widok

Partnerka Marcina Hakiela niedawno opowiedziała, jakim dzieckiem jest mały Romeo. Przyznała, jej pociecha zalicza się do tych grzecznych. Niedawno Dominika pokazywała, jak wyglądają jej pierwsze spacery z synem, a teraz zapozowała z nim w lustrze. Mocno przytuliła syna i uśmiechnęła się. Mogliśmy po raz kolejny zobaczyć twarz małego chłopca. Wielu obserwatorów Serowskiej jest zdania, że Romeo przypomina Marcina Hakiela. "Śliczny mały Hakielek" - czytamy jeden z komentarzy pod ostatnim postem Serowskiej. Wspomniane zdjęcie znajdziecie w galerii na górze strony.

Marcin Hakiel ma dwójkę dzieci ze związku z Cichopek. Co na to Serowska?

Hakiel związał się z Serowską, kiedy był już dłuższy czas po rozwodzie z Katarzyną Cichopek. Z aktorką doczekał się dwójki dzieci, Adama i Heleny. Obecna partnerka tancerza została swego czasu zapytana na Instagramie o kwestię przeszłości Hakiela. "Jak podchodzi pani do tego, że pan Marcin ma dzieci z inną kobietą? Jakie ma pani podejście?" - zapytała internautka. "Nasze decyzje i nasze wybory. Jestem dorosła, zdecydowałam się na związek z mężczyzną, który ma dzieci, więc naturalnie są one częścią mojego życia. Trzeba dużo rozmawiać z partnerem o swoich potrzebach, obserwacjach, odczuciach" - odpowiedziała jej Serowska. Ostatnio też wypowiedziała się dla Pudelka na temat chrztu małego syna. Jakie ma stanowisko? - Chciałabym od tego odejść. (...) Marcin jest zdecydowanie bardziej wierzący. Nie wchodźmy w ten temat, bo może być nieciekawie. (...) Ja jestem natomiast bardzo przesądna. Wierzę w sny, wierzę w znaczenie snów, w numerologię, różne znaki. Wierzę w przeznaczenia, że jest jakiś inny świat, inny wymiar, energia. To jest zdecydowanie bardziej moja wiara, jak już miałabym w coś wierzyć - stwierdziła.

