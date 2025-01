Kubicka wyznała smutną tajemnicę Barona. "On już miał te problemy"

Sandra Kubicka w kwietniu ubiegłego roku została żoną Barona. W maju para powitała na świecie pierwsze dziecko, syna Leonarda. Jakiś czas temu plotkowano o kryzysie w związku modelki i muzyka. Wszystko wskazuje jednak na to, że między zakochanymi wszystko w porządku. Ostatnio jednak zmagają się z problemami zdrowotnymi. Celebrytka niedawno narzekała na bolący bark. Zdradziła również, że jej mąż miał poważne problemy z kręgosłupem.

Sandra Kubicka mówi o zdrowiu Barona. "Jak zaczęliśmy się spotykać, to on już miał te problemy"

Sandra Kubicka dzieli się w mediach społecznościowych wieloma aspektami swojego życia prywatnego. Ostatnio modelka poruszyła na InstaStories temat zdrowia. Celebrytka opublikowała relację, aby pomóc wszystkim, którzy zmagają się z podobnymi problemami. - Mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli skorzystać z tego, co teraz powiem - rozpoczęła wywód. Na początku Kubicka opowiedziała historię partnerki swojego wujka, u której niedawno zdiagnozowano oponiaka mózgu. Później przeszła do omawiania problemów zdrowotnych swojego męża. Okazało się, że Baron ma za sobą poważną operację kręgosłupa.

Alek miał poważne problemy z kręgosłupem, dzięki neurochirurgowi dzisiaj chodzi

- opowiadała celebrytka. "Jak zaczęliśmy się spotykać, to on już miał te problemy, później to wróciło, grał parę koncertów na siedząco" - dodała modelka.

Sandra Kubicka ma kłopoty ze zdrowiem. "Czeka mnie rehabilitacja"

Sandra Kubicka ostatnio sama zmaga się ze zdrowotnymi problemami. Modelka wyznała niedawno, że ze względu na bolący bark musi uczęszczać na rehabilitację. Ból, który dokucza celebrytce, jest na tyle silny, że powoduje kłopoty ze snem. Okazuje się jednak, iż opieka nad synem może opóźnić jej rekonwalescencję. "Steryd podany, ale stan zapalny rozlał się po całym barku, więc czeka mnie rehabilitacja. Natomiast póki będę nosić Leosia, to będzie to wracać. Macierzyństwo..." - napisała na Instagramie.