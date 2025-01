Los Angeles i jego przedmieścia są obecnie trawione przez wielki pożar. Mówi się, że ogień pochłonął już 1200 hektarów terenu. Wiele osób musiało się ewakuować, a strażacy apelują, by poważnie traktować wszystkie nakazy ewakuacji, bo w wielu regionach istnieje bezpośrednie zagrożenie życia. Niebezpieczny jest nie tylko ogień, ale unoszący się w powietrzu gęsty dym, który jest toksyczny. O tym, jak wygląda sytuacja w tej części Kalifornii, informują nie tylko media, ale też gwiazdy. Teraz głos zabrała Weronika Rosati.

Weronika Rosati pokazała, jak wygląda sytuacja w Los Angeles

Weronika Rosati wiele lat temu wyjechała z Polski i zamieszkała w Kalifornii. Wszystko po to, by rozwijać swoją karierę za oceanem. Ostatecznie aktora dostała kilka ról i epizodów w amerykańskich produkcjach (mogliśmy zobaczyć ją m.in. w "Supernatural", "True Detectve" oraz "NCIS"). Gwiazda chętnie pokazuje, jak wygląda jej życie w USA. Zwykle są to kolorowe kadry z plaż czy ulic miasta aniołów.

Teraz znów sięgnęła po telefon, by wskazać, jak wygląda sytuacja w Los Angeles. Po sielskich i kolorowych obrazkach nie ma śladu. Aktorka pokazała bowiem, że z okna swojego mieszkania widzi pożar oraz kłębiący się w powietrzu gęsty dym. Do zdjęcia został załączony krótki, ale bardzo wymowny wpis. "Widok z mojego okna. Los Angeles pozostań bezpieczne" - napisała gwiazda (ujęcie z wpisem znajdziecie w naszej galerii, w górnej części artykułu).

Gwiazdy muszą się ewakuować

Zagraniczne media podają, że w dzielnicy Pacific Palisades, którą już objął ogień, domy mają takie gwiazdy, jak: Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Bradley Cooper, Tom Hanks, Adam Sandler oraz Michael Keaton. Wiadomo też, że przed pożarem musiał uciekać James Woods. "Wszystkie czujniki dymu w naszym domu włączają się i przesyłają na nasze iPhone’y. Nie mogłem uwierzyć, że nasz piękny mały domek na wzgórzach przetrwał tak długo. To tak, jakby stracić ukochaną osobę" - napisała na X aktor.