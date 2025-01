Modowe wybory Agaty Dudy już od niemal dziesięciu lat trafiają na pierwsze strony, a stylizacje pierwszej damy mają tylu zwolenników, co przeciwników. Trudno powiedzieć, aby przez okres prezydentury Andrzeja Dudy styl jego żony mocno się zmienił. Czasem zdarza się jednak, że pierwsza dama pojawia się w nieco innym niż zwykle wydaniu. Taka sytuacja miała miejsce m.in. 7 stycznia podczas spotkania z Metropolitą Warszawskim arcybiskupem Adrianem Galbasem.

Agata Duda w markowym pasku i nowej fryzurze. Zmiana na lepsze?

Agata Duda przez lata przyzwyczaiła nas do tego, że zwykle stawia na jednolite i dość stonowane kolory. Na wtorkowe spotkanie w Pałacu Prezydenckim nie wybrała jednak gładkiej kreacji. Odcienie brązu, niebieskiego czy czerwonego nadal były dość zachowawcze, ale sukienkę z długimi rękawami zdobiły okrągłe wzory. Stylizacja Agaty Dudy dodatkowo uzupełniona była ozdobą wokół szyi, a w talii została przewiązana cienkim paskiem. To dodatek włoskiej marki Salvatore Ferragamo. Jak można podejrzeć na jej stronie, ceny pasków podobnych, do tego, który miała na sobie Agata Duda, wahają się od 1400 do 1800 zł.

Sporym zaskoczeniem był także wybór fryzury Agaty Dudy. Pierwsza dama od dawna wybiera uczesanie z przedziałkiem na środku, które mocno utrwalone jest lakierem. Tym razem zaprezentowała się w zdecydowanie bardziej naturalnej wersji. Przedziałek był nieco z boku, a włosy nie zostały tak mocno postawione. Jak podoba się wam pierwsza dama w takim wydaniu?

Zdradziła, jaką klientką jest Agata Duda

Jedną z osób, które ubierają Agatę Dudę, jest właścicielka salonu mody De Marco Władysława Frączek. Jakiś czas temu w rozmowie z Plejadą wyjawiła, że pierwsza dama jest wymagającą klientką i bardzo zwraca uwagę na detale wybieranych przez siebie kreacji. Zaznaczyła przy tym, że żona Andrzeja Dudy jest zawsze serdeczna i życzliwa. - Początek wyglądał tak, że pani prezydentowa zamówiła kilka modeli w naszym internetowym sklepie. Uszyliśmy je na miarę i od tego momentu nasza współpraca rozwija się dynamicznie. Kolejne projekty były już moimi propozycjami. Oczywiście ostatnie słowo zawsze należy do pani Agaty Kornhauser-Dudy - podkreśliła Frączek.