Piotr Mróz wykąpał się na mrozie. Boli od samego patrzenia

Piotr Mróz znany jest przede wszystkim dzięki roli aspiranta Jakuba Roguza w serialu "Gliniarze". Niedawno mogliśmy go także oglądać na parkiecie "Tańca z gwiazdami" - pojawił się w 12. edycji. Aktor pod koniec grudnia zdecydował się odpocząć w ciepłym miejscu. Wyleciał na Zanzibar. Chętnie dzielił się z fanami ujęciami z podróży. Było widać, że Mróz doskonale bawi się na gorącej wyspie. Po powrocie aktora do Polski nie da się nie zauważyć, że chyba zatęsknił za chłodnym klimatem.

Piotr Mróz mrozu się nie boi. Wbiegł do lodowatej wody

W Polsce panują obecnie niskie temperatury. Toteż najnowsze nagranie na profilu na Instagramie Mroza może zmrozić wielu. I to dosłownie! Aktor postanowił opublikować filmik, na którym wbiega do lodowatej wody w krótkich spodenkach i następnie płynie. "Ten moment, kiedy dalej myślisz, że jesteś w ciepłych krajach" - napisał. Nawiązał tym do niedawnego wideo, na którym dokładnie tak jak tutaj, wbiega do wody. Zostało ono nagrane 1 stycznia, lecz było to na Zanzibarze, gdzie woda jest ciepła. W komentarzach wielu docenia odwagę Mroza. "Podziwiam", "Jak ty to robisz?!", "Ja jestem chora, bo wyszłam w sylwestra o północy na dwór bez rajstop... Gdybym morsowała to miesiąc L4. Szacun" - pisali pod postem internauci.

Piotr Mróz spędził święta na Zanzibarze. Był zszokowany tym, co zastał na miejscu

Piotr Mróz zalicza się do grona Polaków, którzy ubiegłoroczne święta Bożego Narodzenia postanowili spędzić poza ojczyzną. Aktor ładował baterie na Zanzibarze. Gwiazdor "Gliniarzy" eksplorował lokalne plaże. To, co zastał na jednej z nich, przeraziło go. Okazało się bowiem, że była ona podzielona na dwie strefy, a mieszkańcy nie mogli przebywać w strefie dla turystów. "To jest bardzo przykre. Są tu na plaży dwie linie, które dzielą lokalnych mieszkańców od turystów. Nie mogą tej linii przekraczać dalej niż o metr. Stoją biedni i próbują nagonić turystów, bo sprzedają różne rzeczy i z tego się utrzymują" - relacjonował na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Piotr Mróz spotyka się z byłą uczestniczką "Rolnik szuka żony"? Jest komentarz aktora