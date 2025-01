Sandra Kubicka mieszka z synem i mężem Aleksandrem Baronem w przestronnym domu, którego wnętrze wiele razy pokazywała na Instagramie. W najnowszej rolce możemy przekonać się jeszcze bardziej, na jakie udogodnienia może liczyć modelka. Pokazała na nagraniu, jak wygląda jej prawdziwa poranna rutyna.

REKLAMA

Zobacz wideo Kubicka i jej związek z Baronem

Sandra Kubicka i jej poranne przemyślenia. Wyznała prawdę o sprawach sercowych

"Moja definicja luksusu to slow mornings [powolne poranki - przyp. red.]. Jak ja kocham ten spokój... This peace is exactly what I needed in my life. Best decision ever [Ten spokój to dokładnie to, czego potrzebowałam w moim życiu. Najlepsza decyzja - przyp. red.]" - napisała Kubicka pod najnowszym nagraniem. Pokazała, jak leży na kanapie, później podziwia bawiącego się Leonarda i wychodzi przed dom z kubkiem matchy. Uwieczniła także swoje ukochane psy. Uwagę zwraca nie tylko nagranie, ale i dopisek na jego początku. "Twoje serce nareszcie jest szczęśliwe, a głowa odpoczywa" - napisała modelka, co daje do myślenia.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Świąteczne zdjęcie Kubickiej bez Barona. W komentarzach piekło

Sandra Kubicka w 2024 została mamą i żoną. Tak podsumowała rok

Ubiegły rok dla modelki był pełen niezapomnianych przeżyć, których byliśmy po części świadkami. W zeszłorocznym podsumowaniu Kubicka dużo uwagi poświęciła Leonardowi. "Rok, w którym spełniłam wiele swoich marzeń, a największe właśnie drzemie obok mnie. Cieszę się, że wyszliśmy z tego cali i Leosiek jest zdrowym chłopcem! To był rok, w którym odkryłam nowe super moce i co to znaczy być mamą" - napisała na Instagramie. Nie zabrakło i smutnych chwil. "Zwiedziłam nowe zakątki świata, ale tak samo, ile szczęścia mnie spotkało, tyle samo przykrości, o których wiedzą tylko najbliżsi. Dostałam ogromnego liścia w twarz i odkryłam też, jak silna potrafię być. Natomiast w nowym roku marzę, abym nie musiała już być silna. Chcę spokoju i więcej czasu z rodziną. Z wiekiem dopiero dotarło do mnie, co w życiu jest tak naprawdę ważne" - dodała Kubicka. W krótkiej rolce nie zabrakło zdjęć ze ślubu gwiazdy, ale nie było widać obok Aleksandra Barona. Wielu zaczęło zastanawiać się, czy między małżonkami wszystko dobrze. Uspokoił ich jednak koniec roku, kiedy to muzyk podjął decyzję o rezygnacji z udziału w imprezie sylwestrowej. Baron postanowił zostać z bliskimi, a na Instagramie pojawiły się relacje.