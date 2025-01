Marianna Schreiber od kilkunastu miesięcy skutecznie zabiega o to, aby było o niej głośno. O ile wcześniej wywoływała kontrowersje podczas konferencji jednej z gal freak fight, to tym razem ponownie zaistniała w mediach za sprawą nowego związku. Celebrytka spotyka się z Przemysławem Czarneckim. W sylwestra zdecydowała się nawet na odważne wyznanie i zapowiedziała, że ma już jasno określone plany na przyszłość. "Przyszła Marianna Schreiber-Czarnecka życzy wam razem wspaniałego i udanego 2025 roku!" - napisała na Instagramie. Przemysław Czarnecki nie pozostał jej dłużny i publicznie wyznał jej uczucie. "To dzięki tobie dowiedziałem się, co to prawdziwa miłość i szczęście, Marianna" - dodał w mediach społecznościowych. Para właśnie udzieliła pierwszego wspólnego wywiadu. Nową partnerką pochwalił się także Łukasz Schreiber. W rozmowie ze stacją wPolsce24 Marianna Schreiber opowiedziała m.in. o tym, jak jej córka zareagowała na nową partnerkę swojego taty.

Marianna Schreiber o relacjach swojej córki z jej tatą. "Nie widziała go"

Marianna Schreiber i Przemysław Czarnecki w rozmowie z prawicową stacją wPolsce24 mieli okazję opowiedzieć nie tylko o początkach swojego związku, ale także o polityce. Jednym z poruszonych wątków była także córka Schreiber. W jednym z ostatnich wpisów celebrytka zasugerowała, że Łukasz Schreiber nie interesuje się swoją córką. Podkreśliła, że nie jest zwolenniczką niszczenia relacji dziecko-tata, chyba że ojciec nie wykazuje zainteresowania, wtedy matka powinna interweniować i ograniczyć kontakty z ojcem. Jak się okazuje, córka Schreiber dawno nie widziała się już ze swoim ojcem.

Nie było ani rozmowy, ani tego spotkania. Nie widziała go w święta

- wyznała celebrytka. Podkreśliła także, że zdrowie psychiczne jej córki jest dla niej priorytetem . - Jej nie jest łatwo. Bardzo dbam o jej psychikę - podkreśliła Schreiber.

Marianna Schreiber wyjawiła, jak jej córka zareagowała na nową partnerkę jej taty

Tuż przed sylwestrem Łukasz Schreiber dodał w sieci zdjęcie z nową partnerką, z którą życzył wszystkim udanej zabawy. Jak się okazuje, córka Marianny Schreiber miaiła okazję oglądać to zdjęcie. Jak zareagowała na nową partnerkę swojego ojca? Marianna Schreiber nie gryzła się w język, - Córka płakała przez cały dzień, jak zobaczyła zdjęcie męża (...) Rozsyłała koleżankom, twierdząc, że taty już nie ma - podsumowała celebrytka.