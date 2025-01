Seweryn Krajewski zastąpił Henryka Zomerskiego w szeregach Czerwonych Gitar krótko po założeniu zespołu w 1965 roku. Tym samym dołączył wtedy do Krzysztofa Klenczona, Jerzego Kossela, Bernarda Dornowskiego i Jerzego Skrzypczyka, tworząc najsłynniejszy w historii grupy skład jej członków. Klenczen oraz Kossela już nie żyją, Krajewski i Dornowski z zespołu odeszli, a wciąż łączonym z Czerwonymi Gitarami jest jedynie Skrzypczyk. To właśnie ten fakt wpłynął na decyzję opublikowania przez dwóch byłych członków grupy oświadczenia ws. "zaprzestanie posługiwania się nazwą Czerwone Gitary".

Seweryn Krajewski wydał oświadczenie. "Mamy prawo i obowiązek chronić pamięć"

Krajewski prowadzi stronę internetową, na której publikuje aktualności ze swojego życia, jak i kariery. Przeglądając obecne na niej publikacje, można natrafić na podpisane przez niego oraz Bernarda Dornowskiego oświadczenie, które jest skierowane do Arkadiusza Wiśniewskiego, Mieczysława Wądołowskiego, Dariusza Olszewskiego oraz "Jurka" - Jerzego Skrzypczyka. Artyści proszą w nim o "zaprzestanie posługiwania się w waszej (wyżej wymienionych - red.) działalności nazwą 'Czerwone Gitary'".

"Mamy prawo i obowiązek chronić pamięć o Zespole przed zniekształceniem" - zaznaczyli Krajewski i Dornowski. "To ostatnia chwila, by przeciwstawić się całkowitemu rozmyciu tego, co w świadomości społecznej pozostało po zespole Czerwone Gitary. Niech wzorem, jak się zachować w takiej sytuacji będzie zespół The Beatles, którego muzycy uszanowali wspólną nazwę i legendę, zachowując się honorowo. Każdy występując oddzielnie, nie używa nazwy legendarnego zespołu" - napisali członkowie oryginalnych Czerwonych Gitar.

Rok temu zmarł jeden z członków Czerwonych Gitar. Miał zaledwie 48 lat

Przypomnijmy, że w styczniu 2024 roku aktualni członkowie zespołu przekazali smutną informację o śmierci Arkadiusza Malinowskiego - basisty i kompozytora, który w latach 1999-2003 grał wraz z Czerwonymi Gitarami. Po opuszczeniu grupy zajął się solowym projektem "Malinabend". "Miał 48 lat. Wirtuoz gry na gitarze basowej, wokalista, kompozytor. Zawsze pogodny, zawsze uśmiechnięty, zawsze koleżeński. [...] Arku, żegnamy cię z głębokim żalem" - pisali wtedy muzycy. Malinowskiego zastąpił w Czerwonych Gitarach wspominany wyżej Arkadiusz Wiśniewski.