Mówi się, że nadejście nowego roku to moment, w którym wszystko, co działo się w minionych miesiącach, staje się jedynie odległym wspomnieniem. Roma Gąsiorowska jednak w pierwszy dzień 2025 roku pokusiła się o gorzkie podsumowanie. "Nie jestem już tą osobą, która wchodziła w 2024, myśląc, ze najgorsze już za mną" - zaczęła na Instagramie. Dalej było tylko gorzej.

Roma Gąsiorowska gorzko podsumowała 2024 rok. "Dostałam tyle upokorzeń"

Roma Gąsiorowska w Nowy Rok opublikowała na Instagramie post, który opatrzyła osobistym opisem. Wygląda na to, że Gąsiorowska pożegnała miniony rok bez żalu. "Ten rok był najtrudniejszym do tej pory" - szczerze przyznała, a następnie zdradziła szczegóły niepowodzeń, z którymi się zmierzyła. "Kilka równoległych płaszczyzn życia kobiety, jaką jestem, zweryfikowało się i dokonało na tyle, aby przetransformować… a to boli. Patrzyłam, jak upada jedna po drugiej budowla, które budowałam od lat. Puszczałam, próbując zaufać i nie kontrolować i wierzyć, że jest gdzieś koniec i światło, zawsze podczas transformacji tak czułam. Ale tym razem inaczej, intensywniej. Trudniej" - czytamy.

Aktorka bez wahania wyliczyła, jakie doświadczenia i wyzwania przyniósł jej mijający rok. Słowa mogą budzić niepokój. "Dostałam tyle upokorzeń, tyle razy byłam oszukana, tyle razy wyśmiana, pomawiana, zostawiona, zaniedbana, tyle razy pod ścianą, tyle razy bez nadziei i w lęku, jak nigdy wcześniej" - napisała. Przyznała jednocześnie, że choć przeszła silny kryzys, czegoś ją to nauczyło. "To, czego nauczyłam się o sobie, to, że jeszcze szybciej wstaję, jak upadnę, jeszcze silniejsza i jeszcze słabsza zarazem. Ale wstanę" - stwierdziła. 43-latka podsumowała swój wywód wyznaniem, że teraz jest w procesie "uzdrawiania". Niestety, nie mogła liczyć na wsparcie bliskich czy przyjaciół. Pomogli jej za to obcy ludzie. "Odbyłam lekcje. Przeszłam trudne próby. Bez bliskich, bez przyjaciół. Bez bezinteresowności, pomocy i zrozumienia obcych nie dałabym rady" - zakończyła.

Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski się rozwodzą. Aktorka wyjawiła powód rozstania

Przypomnijmy, że w 2024 roku media obiegła informacja, że Roma Gąsiorowska rozwodzi się z Michałem Żurawskim po 14. latach związku. Gąsiorowska w rozmowie z portalem NaTemat twierdziła, że winnym rozpadowi jest Żurawski. Z uwagi na chorobę alkoholową miał nie być dobrym ojcem ani mężem. Para ma dwoje dzieci: 12-letniego Klemensa oraz dziesięcioletnią Jadwigę. Choć przez wzajemne pretensje małżonków rozwód z początku wydawał się być bezlitosną i trudną przeprawą, ostatecznie miało między nimi dojść do porozumienia. Czytaj więcej: Roma Gąsiorowska i Michał Żurawski się rozwodzą. Wyciekły szczegóły. "Wyglądało, że rozwód będzie krwawy"