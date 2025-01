W życiu publicznym polityków, obok ich działalności zawodowej, opinię publiczną zajmują także aspekty ich prywatności. Mateusz Morawiecki coraz częściej dzieli się z internautami swoim stylem życia, dlatego kwestią czasu było ujawnienie, jak mieszka były premier Polski. Zobaczcie sami.

Mateusz Morawiecki pokazał swój apartament. W środku jasno i przestrzennie. Sporo miejsca na zabawy

Choć Mateusz Morawiecki pochodzi z Wrocławia i to tam poznał swoją żonę, z którą ma czwórkę dzieci - córki Aleksandrę i Magdalenę oraz synów Jeremiasza i Ignacego, na co dzień mieszka w Warszawie. Jak donoszą media, ich apartament na Mokotowie ma ponad 300 mkw., a na osiedlu Marina mieszkańcy mają do dyspozycji place zabaw, boiska, a nawet jezioro czy ścieżki spacerowe. Na Instagramie Morawieckiego od czasu do czasu pojawiają się kadry z wnętrza posiadłości. Zobaczyć można, że były premier Polski wraz z rodziną postawił na elegancję i jasny wystrój. Wnętrza są przestronne i urządzone w nowoczesnym stylu. Miejscem, gdzie rodzina zdaje się najchętniej spędzać czas, jest salon z dużą kanapą narożną, telewizorem i stolikiem kawowym, na którym Morawieccy grają w przeróżne gry planszowe. Uwagę zwraca także mnogość dekoracji, drobiazgów, a także okazała kolekcja porcelany i liczne obrazy różnych rozmiarów, które znalazły swoje miejsce w dużych, białych regałach i podświetlanych witrynach. To, czego nie można przegapić, to dominujący w mieszkaniu motyw roślinny - dostrzec go można na obrazach i zasłonach. W domu Morawieckich nie brakuje także żywych roślin - wnętrze udekorowano storczykami, a także bukietami świeżych kwiatów, które nadają mu elegancji i świeżości. Zdjęcia znajdziesz w naszej galerii.

Mateusz Morawiecki pokazał dzieci i się zaczęło

Na Instagramie Mateusza Morawieckiego pojawia się dużo zdjęć rodzinnych. Na wielu z nich były premier Polski, by ocieplić swój wizerunek, pokazuje, jak spędza czas z dziećmi. Jakiś czas temu opublikował ujęcia z plaży, gdzie bawił się z rodziną. Wówczas spora grupa internautów postanowiła wypomnieć politykowi tzw. aferę działkową. Nie zabrakło złośliwości. "Tam też działka wydzielona"?; "Jakaś działeczka się nad morzem znajdzie? Niech pan zapyta żonę", "Działka rozumiem żony?", "Po ile działki nad morzem?", "Ładna woda. Małżonki?", "Pustawo. Czy to może jakaś prywatna plaża?" - czytamy.

Przypomnijmy, że Morawiecki w 2002 roku wykupił od jednej z parafii we Wrocławiu działkę wycenianą na cztery mln zł za jedyne 700 tys. Na tym nie koniec. W 2023 roku "Gazeta Wyborcza" poinformowała, że żona Mateusza Morawieckiego - Iwona Morawiecka wykupiła w 2022 roku we wsi Tupadły pod Jastrzębią Górą sześć, leżących obok siebie działek. Ich łączna powierzchnia przekracza 6 tys. m kw. Działki mogły kosztować blisko trzy mln zł. Mateusz Morawiecki nie wykazał ich jednak w swoim oświadczeniu majątkowym, ponieważ politycy nie muszą wykazywać majątków swoich małżonek czy małżonków (więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ).