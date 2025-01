Nie tak dawno media obiegła informacja o problemach zdrowotnych Beaty Kozidrak. Wokalistka usunęła się w cień i odwołała koncerty. "W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej 'Christmas Time' oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca" - czytaliśmy w oficjalnym oświadczeniu. Teraz wokalistka wróciła do aktywności w mediach społecznościowych.

Beata Kozidrak dziękuje za wsparcie. "Wiem, że jesteście ze mną"

Beata Kozidrak opublikowała na swoim instagramowym profilu krótki post. Wokalistka przekazała kluczowe informacje na temat stanu zdrowia. Wygląda na to, że coraz lepiej się czuje. "Kochani moi, powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za waszą miłość i wsparcie" - czytamy. W poście oprócz podziękowań znalazł się także klip od przyjaciół Kozidrak z branży muzycznej, którzy zaśpiewali dla niej piosenkę zespołu Bajm. Na nagraniu pojawili się m.in. Justyna Steczkowska oraz Andrzej Piaseczny. "A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję wasze wsparcie. Wszyscy jesteście moją Białą Armią. Na Nowy Rok życzę wam zdrowia" - napisała wokalistka w mediach społecznościowych.

Krzysztof Cugowski skomentował problemy zdrowotne Beaty Kozidrak. "Ja już wiem"

Nie tak dawno głos Krzysztof Cugowski postanowił odnieść się do plotek na temat stanu zdrowia Beaty Kozidrak. Wokalista wyjawił publicznie, że wie, z czym zmaga się piosenkarka. Nie zdradził jednak więcej szczegółów. "Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje (...). Trzeba jej życzyć szczęścia i zdrowia, żeby do tego zdrowia wróciła, i żeby się to wszystko szczęśliwie skończyło" - podkreślił Krzysztof Cugowski w rozmowie z "Super Expressem".