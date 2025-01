Maryla Rodowicz jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych wokalistek na polskiej scenie muzycznej. Widzowie mogli oglądać ją podczas "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie. Wokalistka od dawna przygotowywała się do występu. - Jeżeli mam propozycję zaśpiewania na sylwestra, to już myślę o tym we wrześniu. Przede wszystkim muszę wiedzieć, jaki dobrać repertuar, co będę śpiewać. A w drugiej kolejności kostium: wyszukiwanie tkanin, wymyślanie projektów... To jest proces - zdradziła w rozmowie z Polsatem. Jak się jednak okazuje, mimo ogromu pracy nad kreacją, Rodowicz napotkała pewne problemy.

Zobacz wideo Węgiel opowiada o współczesnej damie. Wspomniała o Rodowicz

"Sylwestrowa Moc Przebojów". Maryla Rodowicz w niebezpieczeństwie? "Największy problem pojawił się..."

Po sylwestrze Maryla Rodowicz opublikowała w sieci post. Wokalistka szczegółowo opisała swoją czarno-różową kreację, w której pojawiła się na scenie. "Kostium numer 1, sylwester z Polsatem w Toruniu. Projekt, szycie, wyklejanie kamieniami i namalowanie pasków na tkaninie - Kuba Jasiński z Poznania. Do wyklejania 150 tysięcy kamieni. Kuba zaangażował całą swoją rodzinę i przyjaciół" - czytamy. Rodowicz wyjawiła, że jej sylwestrowa kreacja była dość problematyczna. Wszystko przez ogromny kapelusz. "Największy problem pojawił się przy mocowaniu ciężkiego od kamieni kapelusza. Finalnie kapelusz trzymał się na żyłce pod brodą. Szczęśliwie żyłka nie poderżnęła mi gardła. Dzięki Kuba" - napisała Maryla Rodowicz.

"Sylwestrowa Moc Przebojów". Kreacja Maryli Rodowicz zachwyciła inne gwiazdy. "Najlepszy kostium"

Pod postem Maryli Rodowicz zaroiło się od komentarzy. Głos zabrały inne gwiazdy, które były zachwycone kreacją wokalistki. "Najlepszy kostium tegorocznego sylwestra" - napisał Ralph Kamiński. "Doskonałe" - dodał Michał Szpak. Komentarz zamieściła także Aleksandra Szwed, która posłużyła się gifem. "Żyj długo królowo" - czytamy. A jak Wy oceniacie kreację Maryli Rodowicz? Dajcie znać w sondzie na dole strony.