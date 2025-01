"Sylwester z Dwójką" wyglądał zupełnie inaczej niż w poprzednich latach. Zmieniono lokalizację i wydarzenie odbyło się na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Podczas imprezy sporo się działo. Gwiazdą wieczoru był Bryan Adams, który zaśpiewał hity: "So Happy It Hurts" oraz "Heaven". Oprócz niego na scenie zaprezentowali się m.in. Wersow, Majka Jeżowska, Michał Szpak, Blanka oraz Michał Wiśniewski, którego słowa o dziecku przykuły uwagę mediów i internautów. O co dokładnie chodziło?

"Sylwester z Dwójką". Michał Wiśniewski wspomniał o kolejnym dziecku. Szybko zaczął się tłumaczyć

Podczas "Sylwestra z Dwójką" atrakcji nie zabrakło. Jedną z nich była sytuacja z liderem Ich Troje w roli głównej. Prowadzący Jan Dąbrowski zauważył, że wokalista ma takie samo nazwisko jak jeden z dziennikarzy obecnych na imprezie. Na komentarz nie trzeba było długo czekać. Michał Wiśniewski podszedł do sytuacji z humorem. - Nie wiadomo, czy nie jest moim dzieckiem - powiedział lider Ich Troje, co rozbawiło publikę zebraną w Chorzowie. Zaraz po tym komentarzu wokalista postanowił zapobiec plotkom i szybko sprostował, że ma "tylko" szóstkę dzieci. Zdjęcia z sylwestrowego występu Michała Wiśniewskiego znajdziecie w galerii na górze strony.

"Sylwestrowa Moc Przebojów". Wpadka na scenie. Smolasty zapomniał tekstu

Sylwestra organizowała także konkurencyjna dla TVP stacja, czyli Polsat. Podczas wydarzenia nie zabrakło wpadek. Jedna z nich miała miejsce podczas występu Smolastego i Dody. Wokalista zapomniał tekstu do piosenki "Nie żałuję". Nie przejął się jednak tą sytuacją i uśmiechnął się do kamery, kontynuując koncert. Reakcja Dody była podobna. Chociaż internauci wychwycili wpadkę Smolastego, to byli dla niego bardzo wyrozumiali. Ruszyli z komentarzami. "Poradził sobie", "Super, że tak się wydarzyło. Nie śpiewa z playbacku", "To jest sensacja? Przecież to też człowiek", "Bez playbacku i to się szanuje" - czytamy w sekcji komentarzy.