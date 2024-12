Janachowska bez makijażu i ułożonej fryzury. Szok, jak wyglądają jej naturalne włosy

Izabela Janachowska nie kryje miłości do podróży. Jakiś czas temu wybrała się do Grecji i Turcji, a teraz przyszedł czas na kolejny kierunek. Postanowiła zakończyć 2024 rok w Tajlandii, gdzie relaksuje się z mężem oraz synem. Na instagramowym profilu celebrytki pojawiła się dość obszerna relacja z wyjazdu, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że Janachowska wypoczywa w otoczeniu pięknej przyrody. Ma do dyspozycji luksusowy basen z widokiem, a także chodzi na masaże. Prezenterka stawia na naturalny look podczas wyjazdu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tatiana Okupnik opowiada o krótkich włosach. "Są dla mnie siłą"

Izabela Janachowska ma kręcone włosy. "Ciągle prostuję"

Izabela Janachowska opublikowała na InstaStories zdjęcie, na którym zapozowała bez makijażu. Największą uwagę na kadrze zwróciły jednak kręcone włosy celebrytki. Jak się okazuje, tak wygląda jej naturalna fryzura bez żadnej stylizacji. "Płatki pod oczy i loki = wakacje. Rzadko kto wie, że mam naturalnie kręcone włosy, więc ciągle prostuję" - napisała Izabela Janachowska na InstaStories. Chwilę później celebrytka opublikowała kolejną relację, na której ponownie pokazała się w naturalnej odsłonie i poinformowała, że później wybiera się z rodziną na sylwestrową imprezę. Chcecie zobaczyć omawiane kadry Izabeli Janachowskiej w burzy loków? Koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć.

PRZECZYTAJ TEŻ: Niebywałe! Markle wśród najgorzej ubranych roku. Ta kreacja nie zachwyciła

galOtwórz galerię

Izabela Janachowska o relacji z mężem. "Ja już nie czuję takich motyli w brzuchu"

Izabela Janachowska często pokazuje w sieci kadry z mężem, który towarzyszy jej nie tylko podczas podróży, ale również w pracy. Jak dogadują się na co dzień? - Miałam z moim mężem taką rozmowę, że, no ja już nie czuję takich motyli w brzuchu. To nie jest tak, że jak łapiesz go za rękę, to unosisz się nad ziemią i podzieliłam się z nim tą refleksją, taka trochę ciekawa jego odpowiedzi, niepewna tego, co on powie - wyznała w programie "Dzień dobry TVN". Mąż Janachowskiej zaskoczył ją poruszającymi słowami. - Wiesz co, tych motyli w brzuchu już nie mamy, ale mamy znacznie więcej - wyznał.