Magdalena Zawadzka przez lata wystąpiła w wielu produkcjach. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w "Panu Wołodyjowskim", "39 i pół", "Samym życiu" a także w filmie "Noce i dnie". Obecnie gra przede wszystkim w warszawskim teatrze "Ateneum". Gwiazda, która ma bardzo bogatą filmografię, pojawiła się w finałowym odcinku sezonu podcastu "WojewódzkiKędzierski". Prowadzący postanowili zapytać o młodszych aktorów. Tylko jeden przykuł uwagę Zawadzkiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Włosok o sytuacji kina w Polsce

Magdalena Zawadzka o młodszych aktorach. Wspomniała wyłącznie o jednym

Kuba Wojewódzki i Piotr Kędzierski zaprosili do studia Magdalenę Zawadzką, której przez lata przypisano liczne romanse. Na koncie ma jednak dwa małżeństwa - z Wiesławem Rutowiczem i Gustawem Holoubkiem, z którym była do jego śmierci. Spędzili razem 35 lat. Wojewódzki postanowił poprosić aktorkę, by pomyślała, że znowu jest nastolatką. - A gdyby dziś miała pani znowu 18-20 lat, to któryś z młodych aktorów zawróciłby pani w głowie? - zapytał dziennikarz. - Bardzo trudno mi teraz skojarzyć - odparła, lecz po chwili padły konkretne nazwiska. 61-latek wspomniał o: Borysie Szycu, Antku Królikowskim, Eryku Kulmie, Tomaszu Karolaku, Tomaszu Kocie, a także Robercie Więckiewiczu.

Magdalena Zawadzka miała wśród nich swojego faworyta. - Myślę, że podoba mi się bardzo Tomasz Kot. Jest świetnym aktorem. Robi na mnie wrażenie osoby bardzo skromnej i mądrej. I to mi się podoba, że ma taki dystans, nawet do siebie, że jest bardzo kulturalny, a gra diametralnie inne od siebie postaci, chociażby profesora Religę - stwierdziła aktorka. - To było wspaniałe. (...) Ale to nie znaczy, że tamci, których pan wymienił, też nie są wspaniali. Tylko tak mi najbliżej do jego kultury bycia, tego, co mówi, jak mówi. (...) Nie pcha się - zaznaczyła.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Magdalena Zawadzka ma znaną synową. Będziecie w szoku, gdy dowiecie się, o kogo chodzi

Wojewódzki wspomniał o skromności Kota. Zawadzka nie ukrywa zachwytu

Prowadzący podcast zwrócił również uwagę na to, jaki jest Tomasz Kot. Podkreślił, że aktor "nie upaja się swoim sukcesem" i nie odznacza się pychą. Goszcząca w studiu aktorka zgodziła się z przedmówcą. - No to zgadzamy się, bo powiedziałam też o jego skromności, kulturze i o dystansie. Nie tylko do świata, ale do siebie. Coś jest urzekającego w jego osobie - uznała Zawadzka.