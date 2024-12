Natalia Nykiel postanowiła wystąpić na sylwestrze Polsatu w Toruniu. Bardzo polubiła się ze stacją, zwłaszcza, że ostatnio widzieliśmy ją w "Tańcu z Gwiazdami". Piosenkarka może liczyć na dobre traktowanie ze strony organizatorów sylwestrowego show, o czym świadczy między innymi jej stawka. Zaśpiewa za tyle co Maryla Rodowicz?

Natalia Nykiel i jej hojne wynagrodzenie za sylwestra. Na takie warunki ma liczyć

Informator Plejady podzielił się wieściami dotyczącymi wyjątkowego traktowania Nykiel przez Polsat. "W związku z tym produkcja ma niełatwe zadanie. Nykiel będzie miała garderobę usytuowaną z dala od wszelkich wejść, ciągów komunikacyjnych, czy artystów, którzy słyną z imprezowego trybu życia" - czytamy. Wokalistka będzie mogła liczyć na rozwiązanie, które lubi Rodowicz, czyli busa-garderobę. Nykiel ma być ponadto zakwaterowana w hotelu oddalonego od zgiełku. Do samego koncertu przygotowywała się sumiennie i profesjonalnie. "Miała zapewnioną serię 12 prób z tancerzami w Warszawie i specjalnie wynajętą salę prób w Toruniu, gdzie ćwiczy z tancerzami od niedzieli" - dodaje informator serwisu. Przejdźmy teraz do stawki za wieczór pełen emocji - Nykiel ma ponoć zainkasować minimum 100 tys. złotych. Co wy na to? W zeszłym roku podobną stawkę TVP miało zapewnić Maryli Rodowicz.

Natalia Nykiel wygrała "The Voice of Poland". Później namawiali ją do wersji dla młodszych

Fotel jurora czy trenera to cel gwiazd z wiedzą i stażem w show-biznesie. Okazuje się, że Natalia Nykiel otrzymała atrakcyjną propozycję pracy w TVP, a mianowicie w "The Voice Kids". Gwiazda nie przyjęła tej oferty. - Bardzo lubię "The Voice Kids", żaden program nie daje takich emocji! Przy poprzednich edycjach zupełnie nie czułam się na siłach, żeby pracować z dziećmi i zawsze od razu dziękowałam za propozycję. Kilka miesięcy temu, kiedy ta propozycja padła po raz kolejny, po raz pierwszy przeszło mi przez myśl, że może mogłabym coś tym dzieciakom przekazać, zwłaszcza że wiem, jak ważną rolę w ich życiu (i ich rodziców) odgrywa piosenka „Pół kroku stąd". Jak się ostatnio dowiedziałam, jest najchętniej słuchaną w streamingach piosenką z filmów Disneya w Polsce. Niestety ta propozycja zbiegła się z innymi zobowiązaniami zawodowymi, więc w nadchodzącym sezonie mogę wpaść ewentualnie tylko gościnnie - mówiła dla nas swego czasu.