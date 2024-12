Maciej Musiałowski zyskał największą popularność dzięki roli w filmie "Sala samobójców. Hejter", za którą był nominowany do Orła za najlepszą główną rolę męską. Aktor zaskoczył fanów, gdy okazało się, że za dwa miliony złotych zakupił Zamek Domanice, który znajduje się na Dolnym Śląsku. Jak funkcjonuje się w taki miejscu? Celebryta opowiedział o zamkowej codzienności.

REKLAMA

Zobacz wideo Musiałowski chciał pojechać na Eurowizję. Padły ciepłe słowa o Lunie i. Górniak

Maciej Musiałowski mieszka na zamku. Problemem jest zimno

W rozmowie z portalem tvn.pl Maciej Musiałowski wyjawił, jakie ma plany na koniec 2024 roku. - Plany? Przeżyć zimę w domu, w którym często przeciągi dają różne piękne dźwięki i wyjechać na chwilę do Maroka, co mnie bardzo cieszy, ponieważ nie byłem za granicą od dosyć dawna - stwierdził. Jak żyje się w zamku? Nie jest to przecież codzienność, by ktoś mieszkał w takim miejscu. Okazuje się, że nie jest tam zbyt ciepło. Musiałowski wspomniał także o swojej gosposi. - Na szczęście mamy kominki, sprawne kominy i dach oraz cudowną panią Tereskę, moją ukochaną panią gosposię, która ogrzewa mi serce swoją codzienną obecnością, więc jak najbardziej da się przeżyć, z tym że pomiędzy pokojami trzeba chodzić w czapkach i w szaliku - wyznał.

PRZECZYTAJ WIĘCEJ: Ujawniono zarobki aktorów "Ukrytej prawdy". Zaskoczeni?

Maciej Musiałowski o przyjaźni w show-biznesie

Niedawno, gdyż 5 grudnia, aktor obchodził 31. urodziny. Jakie ma życzenia? - Marzeń jest cała lista i chyba nie wyrobimy się, żeby je dzisiaj opowiedzieć, ale życzyć można mi tylko zdrowia, bo wszystko inne (...) będzie ciekawą lekcją i szczęśliwą. Miejmy nadzieję, jeżeli dalej będzie szło to życie, jak idzie - stwierdził w rozmowie z tvn.pl. Dziennikarka zapytała Musiałowskiego również o relacje. Na Zamku Domanice pojawiła się m.in. Julia Wieniawa. Jak aktor zapatruje się na kwestię przyjaźni w show-biznesie? Czy ona istnieje? - Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Przyjaźń wszędzie chyba jest możliwa, jeżeli dotyczy dobrych ludzi, a tak się składa, że ja do tych dobrych ludzi mam szczęście, więc wypełniają oni ten dom po prostu w każdych możliwych momentach, co jest i było moim marzeniem, więc wszystko jakoś tak się po prostu zgrywa w życiu, przynajmniej w tych jego częściach - uznał aktor.