Nowa siedziba TV Republika. Luksusy dzięki pieniądzom od widzów

Telewizja Republika rozpoczęła nadawanie w 2013 roku. Od tego czasu jej redaktorem naczelnym jest Tomasz Sakiewicz. Stacja zyskała najwięcej widzów tuż po głośnych w mediach zmianach w Telewizji Polskiej. Na antenie zobaczyliśmy znanych z rządowych mediów dziennikarzy m.in. Danutę Holecką, Michała Rachonia oraz Rafała Patyrę. Telewizja już niedługo zawita w całkowicie nowym studiu. Wszystko dzięki zbiórkom.

Telewizja Republika się przeprowadza. Tak wygląda nowe studio

Telewizja Republika od jakiegoś czasu zbierała kwoty na rozbudowę studia. Na antenie zachęcano widzów do wpłat na rzecz stacji i dzięki temu udało im się uzbierać konkretne sumy. Chodziło m.in. o zebranie pieniędzy na kamery w studiu oraz scenografię. Do 30 grudnia 2024 roku stacja nadaje ze studia przy ul. Dzielnej w Warszawie. 31 grudnia zobaczymy prezenterów już w Błękitnym Wieżowcu przy placu Bankowym, który znajduje się w centrum stolicy. Do nowej siedziby pracownicy oraz goście będą wjeżdżać ruchomymi schodami. Jak wyjawił Michał Rachoń, to inspiracja prosto z Trump Tower. Władze stacji wynajęły na potrzeby studia trzy tysiące metrów kwadratowych na 13. piętrze. Dwa pozostałe studia, a także newsroom, greenbox, reżyserki, montaże, część biurowo-administracyjna z zarządem znajdować się będą na piętrze pierwszym.

"To już ostatnie godziny pracy w starych studiach. W nowych cały czas trwają prace wykończeniowe. Już wkrótce zaczniemy nadawać z nowej siedziby. Stopniowo będziemy włączać nowe studia z wyposażeniem zakupionym dzięki wsparciu widzów Republiki" - przekazał w sieci Jarosław Olechowski, który obecnie jest szefem wydawców stacji. Przypominamy, że wcześniej pracował dla TVP.

Michał Rachoń o nowej siedzibie Telewizji Republika

Michał Rachoń to jeden z dziennikarzy, którzy wcześniej związani byli z TVP. Po zmianach w rządowej telewizji, przeszedł do TV Republika. Obecnie prezenter jest dyrektorem programowym stacji. Na platformie X Rachoń przekazał, jak będzie wyglądać nowa siedziba. Zapowiedział, że jedno ze studiów jest już gotowe. "Wczoraj zamontowana została szklana ściana oddzielająca reżyserkę od Studio 1. Pracę naszych realizatorów wizji, dźwięku, grafiki i światła a także naszych wydawców i podwydawców podglądać będzie można na żywo w trakcie programów" - wyjawił. Jak twierdzi Rachoń, nowe studio będzie o wiele bardziej profesjonalne. "W samym Studio 1 będziemy mieli kilka różnych planów, które różnić się będą scenograficznie i realizacyjnie. Centrum tego studia będzie nowy stół prezenterski oraz ściana wideo o najwyższej dostępnej na rynku rozdzielczości" - napisał. "Na podłodze znajduje się pięć warstw specjalnej syntetycznej żywicy, która zapewni naszym nowym robotycznym kamerom swobodę poruszania się po całej przestrzeni Studia 1 i Studia 2" - dodał.