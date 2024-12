Maciej Stuhr pojawił się w szóstym odcinku programu "Autentyczni", gdzie odpowiadał na pytania osób w spektrum autyzmu. Pytania skierowane w stronę aktora dotyczyły głównie jego zmarłego w 2024 roku ojca, Jerzego Stuhra. W pewnym momencie jednak rozmowa skupiła się na chorobie córki Macieja.

Maciej Stuhr opowiedział o chorobie córki. "Widzę, z czym się boryka"

W szóstym odcinku programu "Autentyczni" moderatorką została Dorota Wellman, natomiast na pytania dziennikarzy w spektrum autyzmu odpowiadał Maciej Stuhr, który do tej pory był gospodarzem formatu. Pytania w dużej mierze dotyczyły życia osobistego aktora. Kiedy aktor został zapytany o to, czy myślał o tym, jak poradziłby sobie, gdyby sam był osobą z niepełnosprawnością lub w spektrum, odparł, że dużo o tym myślał, ale nie przyszła mu do głowy żadna właściwa odpowiedź. Po chwili jednak dokonał zaskakującego wyznania na temat jego 24-letniej córki. - Moja córka jest lekko niepełnosprawna - zaczął. Następnie wyjawił, jak wygląda codzienność jego dziecka. - Widzę, z czym się boryka i jak trudne jest jej życie przez to. Widzę też, jaka jest dzielna w pokonywaniu trudności. Nie zmienia to faktu, że jestem osobą sprawną, zdrową i gdybym zaczął teraz teoretyzować za bardzo, to byłoby to trochę nie fair - podsumował.

Maciej Stuhr szczerze o relacji z ojcem. "Pierwszy raz w życiu było mi wstyd za tatę

Sporą część rozmowy z Maciejem Stuhrem zajął temat jego zmarłego ojca. Zapytano go m.in. o to, jakie miał z nim relacje. Ten zaznaczył, że żył z rodzicami w zgodzie, mimo że ojciec był osobą autorytarną. Ponadto wylew spowodował u jego ojca zmiany w osobowości i postrzeganiu świata, więc coraz trudniej mu się z nim dogadywało. - Trudno mi było zaakceptować niektóre jego wypowiedzi. Mieliśmy różnicę zdań - przyznał. Maciej podczas spotkania w studiu usłyszał także pytanie o kolizję samochodową spowodowaną przez jego ojca w 2022 roku (Jerzy Stuhr był wówczas pod wpływem alkoholu). Zdobył się na szczere wyznanie. - Byłem potwornie zdenerwowany na ojca, na tę sytuację, przeżywałem to ogromnie, on też zresztą. Było to absolutnie karygodne i nie powinno było do tego dojść. Pierwszy raz w życiu było mi wstyd za tatę. Jest taki stan, który występuje u starszych ludzi - nazywa się demencja (...) Mój tato nie umiał o tym zdarzeniu czegokolwiek dobrze powiedzieć. (...) Przeżyłem to mocno, ale jeszcze trudniej było mi wtedy, gdy tata zaczął udzielać wywiadów. (...) Wtedy się troszkę konfliktowaliśmy - wyznał.