Co się dzieje z Beatą Kozidrak? Były mąż z niepokojącymi wieściami

Beata Kozidrak po intensywnych miesiącach grania koncertów musiała zwolnić. "W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej 'Christmas Time' oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca" - dowiedzieliśmy się z oświadczenia w social mediach. Kozidrak nadal nie jest obecna w przestrzeni medialnej i nie ma żadnych przesłanek ku temu, aby odwołane koncerty zostały jednak wznowione.

Zobacz wideo Kozidrak o trudnych przejściach

Nadal nie wiadomo, na ca co choruje Beata Kozidrak. Jej stan się nie poprawia

Fani wokalistki są coraz bardziej zaniepokojeni - gwiazda nadal nie odezwała się do nich za pośrednictwem mediów społecznościowych. Nie dodała żadnego nowego wpisu ani relacji. Słuchacze wypatrują zatem wieści na ten temat u ludzi z branży. W ostatnim czasie sprawę skomentował Andrzej Pietras, czyli były mąż Kozidrak, z którym rozwiodła się w 2016 roku. Mimo rozłąki duet nadal działa razem w pracy i ma dobry kontakt na co dzień. Pietras doskonale wie, z czym zmaga się wokalistka. W rozmowie ze Światem Gwiazd został zapytany o to, czy jej stan uległ poprawie. Przekazał wiadomość, która nie jest optymistyczna. "Niestety, nie. Aktualne jest oświadczenie, które wydaliśmy. Odsyłam do niego" - poinformował portal Andrzej Pietras.

Beata Kozidrak zachorowała. Cugowski wiedział o o jej problemach

Nagłe zniknięcie Kozidrak nie było szokiem dla Krzysztofa Cugowskiego, który od dawna zna gwiazdę. W rozmowie z "Super Expressem" postanowił przekazać Kozidrak wsparcie w tym trudnym okresie. "No, zdrowia, kurczę... Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, ze wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje..." - zaczął Cugowski. "Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo! Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę, szczęścia!" - uzupełnił.