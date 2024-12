Piotr Gąsowski jest prezenterem, ale nie ukrywa swojej pasji do podróżowania, o której chciał tworzyć program. "Będę robił program podróżniczy. Bez proszenia się nikogo. A w zasadzie już robię. Tutaj!" - pisał w 2022 roku na swoim instagramowym profilu. Według informatora portalu ShowNews to nie były tylko puste słowa i Piotr Gąsowski ma zamiar ruszyć z nowym projektem.

Informator portalu ShowNews przekazał, że Piotr Gąsowski nie musi martwić się o swoją posadę w stacji Polsat. Rzekomo ma jednak większe ambicje i planuje coś specjalnego. "Piotr ma stabilną pozycję w Polsacie. On i inne gwiazdy mogą czuć się bezpiecznie. Popularne programy i seriale będą kontynuowane, szuka się nowych formatów. Najbardziej aktywny jest właśnie Gąsowski. Na pewno zostawi sobie fotel jurora "Twoja twarz brzmi znajomo", ale chce w końcu zmniejszyć liczbę chałtur i mieć swój dodatkowy projekt. Teraz co jakiś czas występuje w różnych małych mediach, coś tam złapie z występów, ale to nie jest to, o co mu chodziło" - przekazał informator.

Piotr Gąsowski chce być jak Joanna Koroniewska i Dowbor? "Nie rzuci Polsatu"

W dalszej części rozmowy informator przekazał, że podobno Gąsowski chciałby zamieszczać w sieci filmy o tematyce podróżniczej. O jego planach miały dowiedzieć się już bliskie osoby. "Zwierzył się ostatnio kilku osobom, że chce otworzyć swój kanał na YouTube o podróżach. Już dawno o tym myślał, ale teraz wziął się za to na poważnie. Kocha podróżować i chce na tym zarabiać" - przekazał informator. Gąsowski rzekomo nie chce rezygnować m.in. z udziału w "Twoja twarz brzmi znajomo". Ma jednak obserwować, jak przyjaciele z branży świetnie radzą sobie w mediach społecznościowych. "Oczywiście nie rzuci Polsatu, bo wie, że potrzebne jest dobre źródło finansowania. Ale widzi, jak radzą sobie choćby Dowborowie i też chce być gwiazdą internetu" - przekazał informator portalowi ShowNews.