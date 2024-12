Coraz więcej gwiazd mówi głośno o tym, że chorują na depresję. W ten sposób starają się oswoić tę chorobę i zachęcić inne zmagające się z nią osoby, aby nie obawiały się zwracać po pomoc. O niełatwych przejściach w związku z leczeniem depresji w wywiadzie z Agnieszką Matracką z cyklu "Ja Wysiadam" opowiedziała Paulla. Wokalistka do dziś pamięta moment, w którym uświadomiła sobie, że nie poradzi sobie sama.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykle poruszające wyznanie [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Paulla chorowała na depresję. Jedna chwila sprawiła, że poszukała pomocy

W rozmowie z serwisem Paulla przyznała, że temat depresji cały czas jest nieco upraszczany w publicznej debacie. Jak stwierdziła, sama też nie zdawała sobie z tego sprawy, dopóki choroba nie dotknęła również jej. Wokalistka pamięta sytuację, w której uświadomiła sobie, że nie daje już rady. W pewnym momencie rozważała, że mogłaby targnąć się na swoje życie. - Poszłam na spacer i czułam się tak wszystkim przygnieciona, że pomyślałam sobie, jak by to było, gdyby mnie nie było - wspomina Paulla. Wokalistka uznała, że to jest moment, w który powinna sięgnąć po pomoc. - Wróciłam do domu, zobaczyłam mojego syna i zapaliła mi się lampka, bo skoro towarzyszą mi takie myśli, to znaczy, że jest już bardzo źle - opowiadała.

W tej samej rozmowie Paulla wyjaśniła również, dlaczego zdecydowała się mówić głośno o depresji. - Nim na nią zachorowałam, to wyobrażałam sobie, że depresja to jest po prostu taki gorszy stan. (...) A teraz mogę powiedzieć śmiało, że to jest straszna choroba, która powoli cię zabija - podkreśla. - Jest bardzo niebezpieczna. Nie wolno przechodzić obojętnie obok ludzi, którzy chorują na depresję - apeluje wokalistka. Całą wypowiedź Paulli znajdziecie w materiale wideo na górze strony.

CZYTAJ TEŻ: Paulla w czułych słowach pożegnała ukochanego tatę. Zaskakujące dźwięki na cmentarzu

Paulla wróciła ze świąteczną piosenką. Ma ona wyjątkowe znaczenie

Depresja to nie jedyna trudność, przez którą Paulla przeszła w ostatnich latach. Wokalistka zachorowała na nowotwór, a także pożegnała ukochanego tatę. Po przejściu bolesnych doświadczeń zdecydowała się wrócić na scenę i nagrała świąteczną piosenkę zatytułowaną "Magia pięknych świąt". Jak się okazuje, utwór, który został bardzo ciepło przyjęty, skrywa poruszającą historię. W niedawnej rozmowie w "Dzień dobry TVN" Paulla wyjawiła, że autor piosenki stworzył ją dla swojej mieszkającej w Stanach Zjednoczonych kuzynki, która chorowała na rzadki nowotwór. W planach było stworzenie angielskojęzycznej wersji utworu. Niestety, dziewczynka zmarła. - Nie zdążyliśmy. Uznaliśmy, że tak po prostu miało być. Ona się bardzo cieszyła, że nagraliśmy tę piosenkę - mówiła wokalistka.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych: Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222, Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111, Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123. Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.