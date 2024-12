Doda wie, że produkcje z jej osobą cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Razem z Amazon Prime Video pracuje nad filmem o swoim życiu i karierze, w którym nie zabraknie prywaty. Artystka postanowiła wrócić bowiem do dawnych relacji...

Doda zaskoczyła tym komunikatem. Dlaczego zaangażowała byłych do filmu?

Wokalistka z każdym tygodniem ujawnia coraz więcej detali dotyczących nowego projektu, który obejrzymy w 2025 roku. - Niedługo kończę 41 lat. Powoli wygaszam swoją działalność artystyczną, estradową - żeby pożyć. (…) Trochę mi tego prostego, pięknego życia uciekło. Sama oczywiście dostałam wiele sukcesów, nagród, wspaniałych fanów, też wiele straciłam. Chciałam po sobie zostawić coś ikonicznego - film z morałem, przestrogą, historią prawdziwą, która pokaże nieco inne oblicze polskiego show-biznesu, ale też moje, bo wiele stereotypów się utarło na mój temat i które chciałabym pokazać z innej strony - zapowiedziała Doda na gali Amazon Prime.

Teraz podsyciła zainteresowanie tematem wieściami dotyczącymi dawnych partnerów. Reporterka Party zapytała się, czy ktoś z jej byłych sympatii otrzymał zaproszenie do dokumentu. - Tak, już trzech się zgodziło - zdradziła gwiazda. - Chciałam, żeby każdy z nich miał swój głos i możliwość skonfrontowania. (...) Nie chcę robić z kogoś ofiary, czy z siebie kozła ofiarnego - tłumaczyła. Artystka podkreśliła, że liczy na szczere wyznania, w których padnie również coś pozytywnego. - Nie tylko mam partnerów, którzy mają złe rzeczy do powiedzenia na mój temat, jest kilku, co mają też coś fajnego - przekazała.

Doda zapowiedziała film o sobie. Fani już zacierają ręce

"GET READY [przygotujcie się - tłum. red]. Już wystarczy tej zabawy na boisku, Prawdziwe rozgrywki dzieją się w szołbiznesie. Film dokumentalny o mojej historii - premiera 2025" - obwieściła radośnie Doda na swoim profilu na Instagramie. Co na to jej obserwujący? "Na pewno będzie nominacja do Oscara", "Jak tylko zobaczyłam story, to wiedziałam, że tak będzie", "Ale będzie oglądalność. Czuję, że to będzie totalny odjazd" - czytamy komentarze.