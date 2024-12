Druga edycja "Królowej przetrwania" zbliża się wielkimi krokami. Już w styczniu poznamy perypetie najpopularniejszych obecnie kobiet w sieci. Już od dawna nie jest tajemnicą, że jedną z uczestniczek, które zmierzą się z wyzwaniami survivalowymi, będzie Agnieszka Kaczorowska. Przypomnijmy, że aktorka poinformowała o swoim udziale w show niedługo po tym, jak media obiegła informacja o jej rozstaniu z Maciejem Pelą. Teraz aktorka "Klanu" zdradziła reporterce Plotka kulisy nagrań. Bez wahania wyznała, z kim się nie polubiła.

Agnieszka Kaczorowska wylicza, z kim jej się dobrze żyło w "Królowej przetrwania". Oberwało się Mariannie Schreiber: "Nieakceptowalne"

Agnieszkę Kaczorowską już niebawem będziemy mogli zobaczyć w programie "Królowa przetrwania". Pierwszy odcinek drugiego sezonu zostanie wyemitowany 6 stycznia. Niedawno odbyła się konferencja prasowa formatu, a tuż po niej aktorka udzieliła wywiadu dla Plotka. Opowiedziała w nim, jak ocenia pobyt na wyspie w towarzystwie 11 innych kobiet. - To było bardzo trudne. Zazwyczaj jestem w miejscach, gdzie sobie dobieram ludzi. Takich, z którymi wiem, że będę się dobrze czuła - zaczęła, posługując się przykładem z życia zawodowego. Wyznała, że w obsadach spektakli teatralnych spędza czas z osobami, z którymi dobrze się czuje, ponieważ je zna. Jak twierdzi, nagrania do "Królowej przetrwania" były dla niej nieznanym dotąd przeżyciem, bo nie wiedziała, na kogo trafi. - Bałam się tego, ale w rezultacie trzeba było się jakoś dogadać - wspominała z uśmiechem.

Okazało się, że aktorce bez problemu udało się złapać wspólny język z Elizą Trybałą. - Zaklikało nam, co jest dla mnie sporym zaskoczeniem. (...) W ekstremalnych warunkach znalazłyśmy wspólny vibe i było nam do siebie blisko - przyznała Kaczorowska. Jednak to nie jedyna osoba, z którą się polubiła. - Dobrze wspominam także Kasię Nast, Natsu i Karolinę (Sankiewicz - przyp.red). Dobrze mi się z nimi żyło - skwitowała. Tego samego jednak nie mogła powiedzieć o Mariannie Schreiber, która, jak się okazuje, i tam wzbudziła kontrowersje. - Jej zachowanie było moim zdaniem absolutnie nieakceptowalne - podsumowała, nie zdradzając jednak szczegółów.

Agnieszka Kaczorowska po rozstaniu z Maciejem Pelą mogła liczyć na wsparcie Elizy Trybały

O tym, że Kaczorowska i Eliza Trybała mogą na siebie liczyć, wiadomo już od jakiegoś czasu. Niedługo po tym, jak aktorka rozstała się z Maciejem Pelą, gwiazda "Warsaw Shore" opublikowała w sieci zdjęcie z podpisem "Support [wsparcie - przyp.red]", na którym trzyma się za rękę z Kaczorowską. Wygląda na to, że wciąż pozostają w przyjaźni.