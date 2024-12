Maryla Rodowicz komentuje doniesienia o Beacie Kozidrak. Krótko

Beata Kozidrak miała sporo planów na końcówkę 2024 roku i początek 2025, ale z powodu nagłej choroby musiała je odwołać. Menadżement artystki odwołał jej wszystkie koncerty do końca marca 2025 roku. Fani niepokoją się o zdrowie popularnej wokalistki. Głos w tej sprawie zabrał Krzysztof Cugowski, który raczej dolał oliwy do ognia. Teraz wypowiedziała się Maryla Rodowicz.

Cugowski martwi się o zdrowie Kozidrak: Wiem od dawna, co się dzieje...

Krzysztof Cugowski, tak samo jak Kozidrak, wywodzi się z lubelskiej sceny muzycznej. Co za tym idzie, zna Beatę od nastoletnich lat. W rozmowie z "Super Expressem" stwierdził, że martwi się o koleżankę z branży, ale nie chciał się wdawać w szczegóły. - Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje (...). Trzeba jej życzyć szczęścia i zdrowia, żeby do tego zdrowia wróciła, i żeby się to wszystko szczęśliwie skończyło - powiedział Krzysztof Cugowski "Super Expressowi".

Rodowicz zabrała głos w sprawie Kozidrak: Żeby szybko do nas wróciła

Dodajmy, że opinia publiczna nie została poinformowana, co tak naprawdę dolega artystce. Z medialnych doniesień wynika, że Kozidrak miała źle poczuć się po powrocie z Włoch, gdzie kręciła teledysk do najnowszego singla "Kochaj mnie znów". Wokalistka miała uskarżać się na silne bóle brzucha, które były nie do wytrzymania i uniemożliwiały chodzenie. Po pomoc medyczną miały zadzwonić jej córki. Teraz głos w sprawie zdrowia wokalistki Bajmu zabrała także Maryla Rodowicz. Piosenkarka, która ostatnio obchodziła 79. urodziny, powiedziała, że trzyma kciuki za szybki powrót gwiazdy do zdrowia. - Życzę Beacie zdrowia i żeby szybko do nas wróciła - powiedziała Rodowicz "Faktowi".

Beata Kozidrak jest aktywna na muzycznej scenie od 1978 roku. Wciąż jednak nie traci na popularności. W 2024 roku znalazła się w top10 w rankingu Google na najczęściej wyszukiwanych artystów w kategorii koncertowej. Pierwsze miejsce zajęła Taylor Swift.