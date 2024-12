Beata Kozidrak niedawno zachęcała internautów do regularnych badań. Niedługo później odwołała swoje koncerty. Wiadomo, że artystka nie wystąpi podczas sylwestrowej imprezy (miała pojawić się na scenie w jednym z warszawskich luksusowych hoteli). Na tym nie koniec, bo Kozidrak ma nie wrócić do koncertowania nawet do marca 2025 roku. Jak poinformowano w o oświadczeniu, powodem takiego stanu rzeczy jest choroba wokalistki. Teraz do chorej koleżanki z branży zwrócił się Krzysztof Cugowski.

Zobacz wideo Spotkaliśmy Beatę Kozidrak w Rzymie. Specjalnie dla nas zaśpiewała po włosku

Krzysztof Cugowski zwrócił się do Baty Kozidrak

Na ten moment nie wiadomo, co dolega Beacie Kozidrak. Menedżment wokalistki nie podał żadnych informacji na ten temat. Sama Beata Kozidrak również nie była zbyt wylewna, pisząc o chorobie. "Jestem pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, abym jak najszybciej wyzdrowiała i wróciła do koncertowania" - napisała. Portal Party.pl podał jednak, że wokalistka ma podobno przebywać w szpitalu. "Beata Kozidrak przebywa w jednym z lubelskich szpitali już od dłuższego czasu, jej problemy zdrowotne są poważne" - powiedziała osoba z otoczenia artystki.

Teraz na temat chorej wokalistki wypowiedział się Krzysztof Cugowski. W rozmowie z "Super Expressem" artysta wygadał się, że doskonale wie, co dzieje się w życiu Kozidrak. "No, zdrowia, kurczę... Znam Beatę ponad 40 lat i lubię, z wzajemnością pewnie. Ja już wiem od dawna, co się dzieje..." - wyznał. Współzałożyciel Budki Suflera jednak uciął temat i nie zdradził, co dolega Kozidrak. W dalszej części rozmowy złożył jej za to życzenia. "Czego mogę jej życzyć: no zdrowia i szczęścia w tym wszystkim życzę jej bardzo! Od lat powtarzam, że szczęście jest w życiu najważniejsze. Ściskam bardzo mocno Beatę, szczęścia!" - mówił.

Natalia Kukulska Kayah i Andrzej Piaseczny ze sceny zwrócili się do Beaty Kozidrak

Beata Kozidrak może liczyć także na inne koleżanki i innych kolegów po fachu. Przypomnijmy, że artystka miała niedawno kolędować w towarzystwie Kayah, Natalii Kukulskiej i Andrzeja Piasecznego. Koncert się odbył, ale w jego trakcie Kukulska, Kayah i Piaseczny postanowili przypomnieć o wokalistce Bajmu. Tak jak Cugowski życzyli jej zdrowia. - Kochani, czy możemy z tego miejsca serdecznie pozdrowić osobę, której nie ma, Beatę Kozidrak, życząc jej ogromu zdrowia - powiedziała Kukulska. Pozostała dwójka artystów jej wtórowała, a z publiczności rozległy się brawa.