Edyta Bartosiewicz to jedna z ikon polskiej muzyki lat 90. Jej przeboje, takie jak "Ostatni" czy "Jenny", zyskały ogromną popularność i wciąż rozbrzmiewają na antenach radiowych. Mimo upływu czasu, twórczość piosenkarki nie traci na sile, a fani wciąż chętnie do nich wracają. Jednak w szczytowym momencie kariery piosenkarka zdecydowała się zejść ze sceny. Po latach artystka wróciła do dramatu sprzed lat i zdobyła się na szczere wyznanie.

Edyta Bartosiewicz straciła głos. "Teraz, po 22 latach, go odzyskuję"

Edyta Bartosiewicz bardzo rzadko dzieli się swoim życiem prywatnym i konsekwentnie chroni prywatność. Niemniej jednak, od czasu do czasu, pozwala sobie na drobne odstępstwo od reguły. Jedną z okazji, by poznać ją bliżej, są koncerty w ramach projektu "Solo Act", które artystka realizuje od ponad roku. Mimo że na co dzień Bartosiewicz sprawia wrażenie nieco wycofanej, podczas koncertów chętnie opowiada o sobie i tworzy pomiędzy sobą a słuchaczami intymną przestrzeń. Podczas jednego z nich wyznała, że przed laty straciła głos. Niedawno artystka wróciła do tego tematu i opowiedziała o jednym z najtrudniejszych momentów w karierze. Po wydaniu albumu "Wodospady" w 1998 roku, w szczytowym okresie popularności, Bartosiewicz musiała zrezygnować z grania dużych koncertów. Na scenę powróciła dopiero w 2010 roku. - Łapię drugi oddech. Moja działalność na bardzo długi czas przycichła. Jestem "back" (z powrotem - przyp.red), bo się nie poddałam. Straciłam głos. Teraz, po 22 latach go odzyskuję. I w ogóle energię. Dla mnie to jest super, co się dzieje - wyznała z entuzjazmem w rozmowie z Onet Rano.

Edyta Bartosiewicz wystąpiła u boku znanego rapera. Tłumy śpiewały "Trudno tak"

Dziś fani Edyty Bartosiewicz mogą już spać spokojnie - artystka wciąż aktywnie koncertuje i jest w świetnej formie. W sierpniu 2024 roku wokalistka wystąpiła na Off Festivalu. Nie kryła wówczas wzruszenia tym, że znalazła się w gronie zaproszonych artystów. Nieco wcześniej wystąpiła na stadionowym koncercie Taco Hemingwaya, gdzie tłumy fanów wspólnie z nią śpiewały przebój "Trudno tak", który nagrała wraz z Krzysztofem Krawczykiem w 2004 roku. Wybieracie się na koncert Edyty Bartosiewicz? Dajcie znać w sondzie poniżej.