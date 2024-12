Beata Kozidrak niedawno zaniepokoiła fanów wieściami na temat swojego zdrowia. Informowała, że nie jest u niej pod tym względem najlepiej i zachęcała swoich obserwatorów do badań. Podkreślała, że jest pod opieką wspaniałych lekarzy, którzy robią wszystko, aby jak najszybciej wróciła do koncertowania. Niedługo potem w sieci pojawiło się oświadczenie zespołu wokalistki informujące o tym, że odwołano wszystkie koncerty do końca marca 2025 roku. "W związku z nagłą chorobą Beaty Kozidrak jesteśmy zmuszeni odwołać jej udział w świątecznej trasie koncertowej 'Christmas Time' oraz koncert zespołu Bajm na balu sylwestrowym w Warszawie, a także inne działania koncertowe zaplanowane do końca marca" - napisano w komunikacie. Kozidrak właśnie nie pojawiła się na jednym z planowanych koncertów. Głos zabrali inni artyści.

Beata Kozidrak przebywa w szpitalu. Kayah i Natalia Kukulska zabrały głos

Beata Kozidrak od 40 lat jest na scenie i nigdy wcześniej w jej karierze nie było sytuacji, aby wokalistka zniknęła ze sceny na tak długo, kiedy już sprzedano bilety na jej koncerty. Wygląda na to, że sytuacja jest poważna. Jak dowiedział się magazyn "Party", artystka trafiła do szpitala. "Beata Kozidrak przebywa w jednym z lubelskich szpitali już od dłuższego czasu, jej problemy zdrowotne są poważne" - donosi magazyn. Właśnie odbył się jeden z koncertów we Wrocławiu, na którym nie pojawiła się Beata Kozidrak, czyli wspólne kolędowanie. Kayah, Natalia Kukulska i Andrzej Piaseczny zabrali głos ze sceny i wspomnieli o wokalistce.

Kochani, czy możemy z tego miejsca serdecznie pozdrowić osobę, której nie ma, Beatę Kozidrak, życząc jej ogromu zdrowia

- zainicjowała Natalia Kukulska, której wtórowała pozostała dwójka artystów, a z publiczności rozległy się gromkie brawa.

Fani wspierają Beatę Kozidrak. Rozumieją, że sprawa jest poważna

Na profilu Beaty Kozidrak na Instagramie pojawiły się życzenia zdrowia od zaniepokojonych fanów. "Beti, pamiętam, jak nawet z chorym gardłem śpiewałaś, wiec wiem, ze to nie jest jakaś drobnostka, dlatego trzymam ogromnie kciuki za jak najszybszy powrót do zdrowia, odpoczywaj", "Szybkiego powrotu do zdrowia. Wrócisz ze zdwojoną siłą" - czytamy. W sekcji komentarzy pojawił się także wpis Andrzeja Piasecznego. "Zdrowiej dziewczyno, bo przecież it’s cold outside" - dodał wokalista.